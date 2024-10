César BK emocionado por su primera entrevista con Televisa: "Ahí te alcanzo Nicola"

César BK es un joven artista que mezcla la cumbia con la música urbana, creando un nuevo estilo. Hace poco, informó que estaría viajando a México para seguir con la internacionalización de su carrera musical y ahora, realizó un enlace en vivo con un programa de Televisa.

Por medio de sus redes sociales, César BK compartió un video con un poco de su entrevista con el programa 'Sonora' de Televisa. El artista peruano expresó su emoción por su primera entrevista a nivel internacional, ya que se encuentra a pocos días de mudarse a México.

"Si me lo contaban, no me lo creía... César BK por primera vez en Televisa México. Ahí te alcanzo Nicola Porcella", expresó el artista en su video.