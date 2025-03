Chris Soifer afirma que Christian Cueva fue su "pareja" y por eso podía pedirle regalos

Chris Soifer rompió su silencio luego de las declaraciones de Pamela López en 'El valor de la verdad'. La ex chica reality dejó en claro que fue la "pareja" con Christian Cueva hace 10 años y aseguró que, en su momento, pudo pedirle regalos sin necesidad de generar polémica ni aprovecharse de él.

La hermana menor de Micheille Soifer rechazó las acusaciones de haber sacado dinero al futbolista con engaños. Explicó que, como fue su pareja, tenía la confianza suficiente para solicitarle apoyo si lo necesitaba. Sin embargo, recalcó que no dependía de él y que sus bienes personales fueron adquiridos con su propio esfuerzo y trabajo.

La influencer también cuestionó la versión de Cueva y sugirió que el futbolista habría inventado información para evitar problemas en su matrimonio. Para ella, lo dicho en el programa solo busca limpiar la imagen del jugador y desviar la atención de su vida personal, lo que ha generado más controversia.

"Ahora que él haya tenido que inventar todo eso para que lo perdonen por enésima vez, ya no es mi problema, pero mi motito me la compré yo" , agregó.

Además, criticó a Pamela López por basar sus acusaciones únicamente en la versión de su esposo. Según Soifer, muchas cosas también se dijeron sobre López, pero ella nunca salió a difundirlas sin pruebas. Esto deja entrever que la disputa mediática podría continuar con más revelaciones en los próximos días.

"Lo único que me enojó fue que se excusen con 'fue lo que me dijo' porque cantidad de cosas a mí también me dijeron de ella y no por eso saldré sin prueba alguna basando y excusando en la palabra de una persona que pues, tan sincero no es", sentenció.