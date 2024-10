Christian Cueva: Declaran inadmisible su denuncia contra Pamela López por presunta violencia

Christian Cueva vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras denunciar a Pamela López por presunto maltrato físico y psicológico. Sin embargo, Magaly Medina presentó más detalles sobre el caso y habló con la abogada Rosario Sasieta para aclarar varios puntos.

Rosario Sasieta se pronuncia

La abogada de Pamela López habló en exclusiva con Magaly TV, La Firme y reveló que el futbolista denunció a su aún esposa y madre de sus hijos, Pamela López, en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, por los presuntos delitos de violencia física y psicológica.

"Él la denuncia por violencia por los hechos ocurridos en el ascensor; lo presenta ante las autoridades de Trujillo, es su tierra, sus abogados son trujillanos, da qué pensar...", dijo Rosario, visiblemente dubitativa y con suspicacia.

Asimismo, indicó que 'Aladino' pidió medidas de protección contra Pamela López y la instó a retirarse de la casa que compartían hasta antes de la separación, por lo que la abogada infirió que, si se retira, debe ser con sus hijos.

Prima de Cueva deja el caso

En otro momento, Magaly Medina reveló que la prima hermana de Christian Cueva, la jueza Ana Karina Armas Cueva, estaba encargada del caso, pero al darse cuenta de que la denuncia iba contra Pamela López, decidió retirarse voluntariamente.

"El 1 de octubre, se asigna la denuncia al Séptimo Juzgado de Familia de Trujillo, y la jueza emite una resolución inhibiéndose del caso porque el papá de Cueva era hermano de su madre. Dijo: 'Al ser Pamela esposa de mi primo hermano, he tenido con ella una relación amical, afectiva, social y familiar que hasta ahora subsiste...'. La jueza actuó bien", agregó la letrada.

Finalmente, se informó que la denuncia fue declarada inadmisible y trasladada al Octavo Juzgado de Familia de Trujillo.

¿Qué dice la denuncia de Cueva?

América Hoy reveló que el futbolista denunció a la influencer el pasado 30 de septiembre ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el presunto delito de maltrato físico y psicológico.

El jugador de Cienciano del Cusco se apoyó en el video que Pamela López difundió, donde se observa una pelea entre ambos dentro de un ascensor de un edificio en Trujillo, para acusarla de haberlo golpeado en el rostro, lo cual le habría ocasionado daño psicológico.

"Mi todavía esposa me hizo problemas y quiso iniciar una discusión. (...) Se metió al ascensor y me jaloneaba; tal fue mi mala suerte que me siguió a la recepción y me agredió con fuertes golpes que me afectaron el rostro, causando burlas entre mis amistades. Me decían 'tu esposa te golpeó', 'saco largo, te dejas pegar', lo cual me perjudicó psicológicamente", se lee en la denuncia.