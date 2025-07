Christian Cueva envía emotivo saludo de cumpleaños a su hija: "Te extraño como no tienes idea"

Christian Cueva no pudo evitar ponerse sentimental por el cumpleaños de su hija y utilizó sus redes sociales para enviarle un afectuoso saludo de cumpleaños y expresar cuánto la extraña. El futbolista del Sport Emelec también hizo referencia a que no ve a su pequeña desde hace mucho tiempo y desea reencontrarse con ella.

Christian Cueva saluda a su hija por su cumpleaños

El novio de Pamela Franco no dejó pasar por alto este especial día y publicó en Instagram una foto junto a la hija que tuvo con su expareja, Pamela López. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el texto, que evidencia los problemas legales en los que se encuentra por la pensión alimenticia de sus tres hijos.

"Mi pequeña hermosa, hoy estás de cumpleaños y solo le pido al Señor que te mantenga con salud y conserve ese corazón tan noble y con tanto amor que tienes. Te amo con toda mi alma, mi niña, y te extraño como no tienes idea. Un beso y abrazo a la distancia, mi amor. Pronto nos lo daremos como siempre lo hicimos", escribió el futbolista.

Recordemos que Christian Cueva y Pamela López vienen enfrentados pública y legalmente desde hace varios meses, ya que no llegan a una conciliación por la pensión de sus hijos, y tampoco se han divorciado formalmente debido a ello.

Pamela López lo ha acusado en más de una oportunidad de abandonar a sus hijos y no pasarles ni un sol para sus gastos diarios, mientras Christian afirma estar depositando el dinero en una cuenta bancaria, de la cual, al parecer, Pamela no puede retirar nada hasta que no haya una resolución judicial.

¿Cuánto de pensión pide Pamela López?

Durante una entrevista con el programa Todo se Filtra, el abogado Henry Graus, respondió a la reciente afirmación de Pamela López sobre un próximo viaje de su defensa legal a Ecuador para exigir el cumplimiento de la pensión alimentaria. Según Graus, la solicitud de López ha subido de manera considerable: de los 40 mil soles a 64,500 soles mensuales.

"La señora ahora no quiere 40 mil como quería antes, ahora está pidiendo 64 mil quinientos y tanto, no sé, de repente tiene un hijo más que mantener, no lo sé", expresó el letrado, dejando entrever que López no estaría destinando toda la pensión únicamente a sus tres hijos con Cueva.

A pesar de las disputas legales y emocionales que enfrenta, Christian Cueva demostró que el amor por sus hijos sigue presente. Su mensaje deja en claro que, más allá de los problemas, el vínculo entre padre e hija permanece intacto y lleno de sentimientos sinceros.