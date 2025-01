Christian Cueva se quiebra al recordar a sus hijos y revela que estuvo a punto de dejar el fútbol

Christian Cueva concedió una íntima entrevista a Andrea Llosa en la que habló sobre diversos temas. Sin embargo, uno de los momentos más difíciles fue cuando tocó el tema de sus hijos con Pamela López. El futbolista rompió en llanto al revelar que no ve a sus pequeños.

Durante la entrevista, Christian Cueva aseguró que Pamela López agredió a una de sus nanas. En ese momento, Andrea Llosa le recomendó que visite a sus hijos, ya que ellos, en el futuro, se darán cuenta de todo lo que está sucediendo.

El delantero de Cienciano del Cusco fue tocado por las palabras de la conductora de ATV y le dio la razón. Enseguida, confesó que actualmente tiene muchos sueños en su carrera futbolística, pero quisiera compartirlos con las personas que más quiere, es decir, con sus hijos.

"Yo, como jugador, tengo muchos sueños ahorita, pero quiero que se realicen al lado de los que más amo. Si no están allí, yo no puedo, no sé por qué", dijo Cueva al borde de las lágrimas.