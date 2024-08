Christian Cueva responde incómodo sobre su cercanía con Pamela Franco: "Sigan chambeando"

Christian Cueva sigue en el centro de la polémica tras ser captado junto a la cantante Pamela Franco en el aniversario de Huamachuco. En medio de los rumores sobre su relación, el futbolista fue abordado por las cámaras de "Amor y Fuego" sobre cuándo oficializará a Franco, pero su respuesta no fue la que muchos esperaban.

¡Qué tal reacción! Christian Cueva fue consultado por las cámaras del programa "Amor y Fuego" sobre su relación con Pamela Franco. El futbolista dejó en claro que no está dispuesto a hablar sobre su vida privada, pero sus palabras han generado más dudas que respuestas.

El reportero del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntó directamente por su relación con la cantante Pamela Franco, con quien ha sido vinculado desde hace meses.

La respuesta de 'Aladino' fue contundente: "¿Por qué me molestan? Estoy con mi familia, por favor, respeten un poquito. Mano, yo no soy de ustedes, de su mundo, disculpen".

Cueva, que parecía incómodo con las preguntas del reportero, siguió siendo evasivo. Cuando le mencionaron las imágenes donde se le vio ingresando a una casa en Trujillo junto a Pamela Franco, el jugador prefirió no dar detalles.

"¿Por qué te tengo que comentar? No entiendo. ¿Por qué te tengo que comentar?", dijo inicialmente. Sin perder la compostura, pero mostrando cierto fastidio, Cueva terminó por decir: "No se cansan, ¿no? No se cansan muchachos. Sigan chambeando tranquilos, no pasa nada. Sigan chambeando nomás, sigan chambeando".