Christian Cueva sorprende al revelar que Pamela López intentó volver con él: "Me buscó en la Videna"

El futbolista Christian Cueva brindó una entrevista exclusiva a Andrea Llosa, en la que habló abiertamente sobre su relación con Pamela López. Durante la conversación, el jugador reveló episodios inéditos de su vida personal y aclaró situaciones que marcaron su matrimonio.

En el diálogo con Andrea Llosa, Cueva recordó el difícil momento que atravesó su relación tras su regreso de España en 2024. Según el futbolista, fue durante ese periodo cuando tomó la decisión definitiva de alejarse de López, a pesar de los intentos de ella por comunicarse con él.

"Llegó un momento en que dije: 'Creo que esto no es amor, nada está bien, nos estamos mintiendo'. Yo regresé, pero ya no le contestaba el teléfono, aunque ella insistió por una semana", declaró.

Asimismo, mencionó que, aunque en algunas fechas especiales compartieron momentos en familia, la relación de pareja ya no funcionaba debido a episodios de violencia. Uno de los hechos más llamativos fue cuando Pamela López lo buscó en Videna, mientras él entrenaba con la selección peruana, con la intención de reconciliarse.

"De repente, ella quería que todo volviera a ser como antes. Esperaba un ramo de flores y un detalle, pero eso no pasó. Le dije que ya no iba más y me buscó en Videna para pedirme que regresáramos", relató.