"Llega cayéndose de borracha": Nana de los hijos de Pamela López expone las fiestas de la influencer

Pamela López queda expuesta tras la última entrevista que Christian Cueva concedió a Andrea Llosa. La presentadora de ATV expuso un audio en el que la nana de los hijos de la influencer revela que llega en estado de ebriedad por la mañana y ha descuidado a sus hijos.

En medio de la entrevista al futbolista de Cienciano del Cusco, Andrea Llosa hizo una pausa para mostrar un audio en el que una de las nanas hacía una fuerte acusación contra la familia López.

Sin embargo, la peor parte vino después, ya que la trabajadora asegura que también López llegaba en estado de ebriedad a su casa y sus hijos la vieron así muchas veces.

"Anoche no he llegado, todos estos días no llegó. Ahora en la mañana ha llegado con Claudia, que dicen que es psicóloga, psicóloga de licor será... Bien borracha la han visto sus hijos, cayéndose por la puerta. La verdad, a ella no le interesan sus hijos", sentenció la nana.