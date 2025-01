Christian Cueva deja entrever que Pamela López le habría sido infiel: "Mi hermano la vio con su ex"

Christian Cueva se confesó por primera vez en una íntima entrevista con Andrea Llosa. El futbolista habló sobre diferentes pasajes de su relación con Pamela López, y sorprendió a todos al dejar entrever que la madre de sus hijos le habría sido infiel.

En una entrevista reciente con la conductora de ATV, el futbolista compartió detalles sobre su relación con Pamela López y sorprendió al insinuar que la trujillana podría haberle sido infiel mientras aún estaban juntos. El conocido 'Cuevita' afirmó que, en una ocasión, su hermano habría visto a López en una situación comprometedora.

"Yo tuve lapsos de separación con la mamá de mis hijos...Me junto en una reunión de amigos como cualquier ser humano nunca es pecado conocer a una persona como también lo ha hecho la madre de mis hijos. En su momento, se ha vuelto a reunir con un ex que yo le conozco.", dijo Cueva.

Además, Christian Cueva recordó y detalló como se habría dado dicho encuentro. Estas declaraciones, se dan en el contexto que el futbolista fue consultado sobre los distanciamientos que tuvo con López.

No te puedo asegurar porque tendría que tener las pruebas del caso pero si mi hermano la vio con una persona que era un ex de ella en una discoteca en una situación muy comprometedora de estar cerca", explicó el futbolista.

Por otro lado, el futbolista, también se encargó de recalcar que el en diferentes pasajes de su relación con Pamela López, tuvieron diferentes separaciones que no se han dado a conocer. Asimismo, recalcó que el nunca se ha caracterizado por dejar que su vida sea comentada por la gente.

"Yo en muchas situaciones de mi vida me separa en varias oportunidades, tres meses, cuatro meses pero eso nunca lo voy a comentar a la genta porque mi vida no ha tenido que ser un juego para el mundo, para las personas. Si ahora lo hago es porque me cansé de tantas cosas". sentenció 'Cuevita'