Christian Cueva y su romántica canción tras entrevista de Pamela Franco: "Nos amamos y qué"

El portal "Instarándula" captó un video en el que se ve al futbolista Christian Cueva bastante emocionado cantando una canción romántica. En ese sentido, 'Aladino' se mostró más relajado en medio del escándalo en el que se ha visto envuelto tras las denuncias de agresión contra Pamela López.

Ahora, Christian Cueva decidió lanzar un fuerte mensaje a través de una canción luego de que Pamela Franco reapareciera en televisión nacional. Cabe resaltar que el futbolista no fue quien publicó este video en sus redes sociales, ya que fue un amigo cercano quien publicó este momento.

"Nos queremos y qué, nos amamos y qué, aunque murmure la gente, si obvio, yo te amaré. No me importa tu pasado, ni lo que digan de mí", es la letra de la canción que Christian Cueva repite, mientras se graba a sí mismo haciendo algunos gestos para la cámara. Incluso, se luce con unos lentes negros y más sonriente que nunca en medio de la polémica.

El futbolista no mencionó ningún nombre, pero su amigo hizo alusión a revivir algo en su vida. Lo interesante es que estas imágenes fueron publicadas justo cuando Pamela Franco decidió volver a la televisión y conceder una entrevista para hablar sobre la reciente polémica en la que se ha visto envuelta.

La cantante Pamela Franco optó por regresar a las ruedas de prensa en televisión y no pudo evitar las preguntas sobre Christian Cueva. En ese contexto, prefirió no confirmar ni desmentir si actualmente están en una relación. Sin embargo, dejó en claro que está centrada en su trabajo.

"Yo no es que me arrepienta de que haya sido un error, por que yo creo que el error fueron los tiempos y las circunstancias ¿no? Yo no voy a retroceder y echar para atrás. Ahora el tema emocional porque también yo estaba pasando un mal momento. Yo ahorita estoy centrada en mi. No quiero hablar de otras personas porque siento que no debería hacerlo", dijo Pamela Franco en una reciente entrevista con Jazmín Pinedo.