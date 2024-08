Cienciano separó definitivamente a Christian Cueva tras denuncia por violencia contra Pamela López

Después de que Pamela López hiciera público haber sido víctima de agresión en reiteradas oportunidades a manos de Christian Cueva, el club deportivo Cienciano decidió tomar cartas en el asunto y respaldar a Pamela López.

A través de un comunicado mediante sus redes sociales confirmaron que el popular 'Aladino' no formará más parte de su equipo debido a la polémica en la que se ha visto envuelto.

Cienciano le dice 'NO' a Christian Cueva

Al parecer la pesadilla todavía no termina para Christian Cueva y es que esta vez el equipo que hasta el día de ayer lo había anunciado como jugador estrella acaba de compartir un comunicado en el que confirma qué Cueva no forma parte de su club deportivo Cienciano, debido a la denuncia de agresión que viene enfrentando después de que su a una esposa Pamela López revelara haber sido víctima de sus abusos psicológicos y físicos.

Mediante su cuenta oficial de Instagram el club deportivo anunció que el popular 'Aladino' ha sido separado definitivamente de la institución.

"El futbolista Christian Cueva ha sido separado de manera definitiva del club. Esta decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestros valores y para preservar la integridad de la institución", se lee inicialmente en el anuncio.

Seguidamente el club deportivo reiteró su compromiso con el respeto hacia todas las personas, mujeres, pequeños, grandes, indistintamente del género y afirmaron que jamás pasarán por alto ese tipo de abusos.

"Reafirmamos el compromiso con los principios que guían al club. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia, especialmente la violencia de género, y no toleraremos conductas que vayan en contra de estos ideales", terminó diciendo el club deportivo.

Diversos usuarios se mostraron a favor de la decisión del club deportivo Cienciano ya que el día de ayer uno de los dirigentes aseguró que era un tema personal del jugador minimizando la denuncia de Pamela López por lo que recibió una ola de críticas.

"Al fin un club con valores y principios", "Ni una semana duró", "en adelante contraten futbolistas con un pasado y presente que demuestren su profesionalismo", "Por qué contratan a jugadores con antecedentes", "Su carrera se va al tacho y bien merecido", fueron algunos de los comentarios encontrados en redes sociales como respuesta a este comunicado.

Cabe resaltar que hace tan solo unos minutos el pelotero se pronunció después de todas estas graves acusaciones en su contra y pidió al público que no se le quite la posibilidad de seguir jugando al fútbol petición que al parecer no será posible ya que su carrera deportiva va en picada.

Corte Superior de Justicia otorga medidas de protección a Pamela López

Como se sabe el día de ayer Pamela López brindó una conferencia de prensa para revelar que viene siendo víctima de violencia física y psicológica a manos de Christian Cueva e incluso reveló que temía por su vida ya que el jugador tiene amigos del bajo mundo lo que la tiene preocupada.

(1/3) Corte de Lima otorgó medidas de protección a Pamela López Solórzano contra su esposo, el futbolista Christian Cueva Bravo por violencia física y psicológica. Juzgado dispuso instalar el aplicativo Botón de Pánico en el celular de la víctima. Link: https://t.co/KR2jgQ7hQQ pic.twitter.com/NwETy1H5XD — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) August 20, 2024

Es por ello que la madre de familia hizo un llamado a la Corte Superior de Justicia para que pueda brindarle medidas de protección no solo a ella sino también a su familia que se ha visto respuesta a todo este escándalo mediático.

El juzgado ha dispuesto a instalar un aplicativo en el celular de Pamela López el cual se llama 'Botón de pánico' el cual permitirá tener una comunicación directa en tiempo real con la madre de familia en caso se sienta expuesta algún tipo de peligro que amenace su integridad.

Por otro lado, se lee en el documento expuesto por la Corte Superior de Justicia de Lima que Christian Cueva está prohibido a cualquier tipo de acto que implique la violencia familiar o acercamiento Pamela López bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia a la autoridad.

Además, se dispuso a terapia psicológica para el futbolista así como para Pamela López y sus tres menores hijos, adicional a ello la vivienda de Pamela será resguardada con un patrullaje policial para asegurar su protección.

Christian Cueva estaría frente al declive de su carrera tras el anuncio de Cienciano quien no avala ningún tipo de violencia y mucho menos la expuesta por Pamela López.