¡Convocatoria! Magaly Medina anuncia nuevo casting nacional en busca de su nuevo DJ

La presentadora de televisión Magaly Medina ha sido el centro de atención en varias ocasiones por despedir a sus DJs durante transmisiones en vivo. Tras la más reciente polémica, la popular 'Urraca' ha decidido abrir una convocatoria para contratar a su próximo colaborador.

Ante ello, muchos DJs se han mostrado interesados en la convocatoria. Sin embargo, el último de los colaboradores de la 'Urraca' decidió mandar un fulminante mensaje. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina lanza convocatoria para nuevo DJ

La cuenta de Instagram de Magaly TV La Firme ha lanzado una convocatoria para encontrar a su próximo DJ. Los requisitos incluyen tener una consola, experiencia laboral, y proporcionar referencias con números telefónicos. En caso se cumpla con todos los requisitos, Magaly Medina indicó que debes dejar tu CV en Av. Arequipa 3570 antes del lunes 12 de agosto.

"¡Atención, DJs! ¡Esta es tu gran oportunidad! 'Magaly TV, la firme' está buscando al DJ que haga vibrar nuestras noches. Si tienes el talento y la pasión, no esperes más. Deja tu CV en Av. Arequipa 3570 hasta este lunes 12 de agosto. ¡No te lo puedes perder! ¡Te estamos esperando!", se lee en la publicación.

Por otro lado, el último DJ que participó en el programa de Magaly Medina lanzó un fuerte comunicado frente a la nueva convocatoria de la 'Urraca'. En ese sentido, el exsonidista de la 'Urraca' no dudó en revelar su experiencia cuando trabajó con la conductora de televisión.

Ex Dj de Magaly Medina se pronuncia

Sergio Delgado, ex DJ del programa 'Magaly TV La Firme', criticó públicamente a la presentadora Magaly Medina y recomendó a otros DJs y musicalizadores que no se presenten a la convocatoria abierta para buscar un nuevo DJ para el programa.

El músico compartió su experiencia laboral con la popular 'Urraca' en su cuenta de Instagram, insinuando que el trato recibido no justificaba el pago, que, según él, no era suficiente para soportar el presunto maltrato. Sergio Delgado, quien anteriormente trabajó para Magaly Medina, criticó en sus redes sociales, afirmando que un DJ no es necesario para un programa de televisión, y que en su lugar se debería contratar a un musicalizador.