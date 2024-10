Cristian Rivero llora al contar conmovedor momento con su padre: "¿Por qué te vas?"

Cristian Rivero, exconductor de Latina, fue invitado al programa "Vida y Milagros" con la periodista Milagros Leiva, donde compartió un episodio inesperado que vivió junto a su padre. Al recordarlo, la pareja de la actriz Gianella Neyra se emocionó y no pudo contener sus sentimientos frente a las cámaras. Rivero no pudo evitar mostrar sus sentimientos tras revelar detalles poco conocidos de su vida privada.

Durante la conversación, también reveló la respuesta que su padre le dio en aquella ocasión, lo cual lo dejó marcado de por vida. Por ello, el exconductor de Latina no pudo contener las lágrimas al recordar dicho momento.

Hoy con 45 años de edad, Cristian Rivero puede entender la vocación de su padre. "Para tener esa carrera debes tener una convicción increíble. Yo le decía: 'Papá, ¿por qué te vas?, ¿por qué te vas a la guerra?, ¿Cuál es el propósito de irte a la guerra? y me decía: 'Para eso me han entrenado, para eso me han formado'".