Leyla Chihuán llora al hablar de su madre y revela predicción que se hizo realidad: "Empecé a sufrir"

La exvoleibolista Leyla Chihuán estuvo como invitada en el podcast "La Linares" de Verónica Linares, donde compartió conmovedores detalles sobre su vida personal y profesional. En un momento emotivo, Leyla recordó a su madre fallecida y habló sobre una profecía que la impactó profundamente.

Durante su viaje a Cuzco, Leyla decidió consultar a una chamana. Esta mujer, usando hojas de coca, le vaticinó que tendría una hija, pero también le reveló algo inquietante: su madre fallecida ya no estaría más con ella.

"Me dice: 'Tu mamá siempre está contigo'. Yo le digo que sí, lo siento así. Y me dice: 'Tú vas a tener una niña y en ese momento tu mamá se va a ir con ella y te va a dejar a ti'" , recordó Leyla, visiblemente afectada.

Esta predicción impactó a Leyla, quien comenzó a sufrir al pensar que podría perder a su madre otra vez. Si bien ella ya estaba muerta, Chihuán explicó que "sentía su presencia" en energía, en cosas que ella hacía, en puertas que se abrían, en proyectos, sueños en los que ella aparecía.

"Yo empecé, sin tener en mente que quería otro hijo, empecé a sufrir. ¿Cómo me vas a dejar otra vez?" , expresó entre lágrimas, revelando el profundo dolor que sentía.

Cuando finalmente nació su hija, Leyla experimentó una mezcla de emociones. Su hija se puso a llorar, se la acercan, pero ella la rechazó, en el momento. Chihuán aseguró que cree que su hija tiene una protección divina y eso la deja tranquila.

En otra entrevista, Leyla tocó el tema de su decisión de ser mamá soltera. Ella se sometió al procedimiento de inseminación artificial para el nacimiento de sus hijos.

"Yo quiero ser mamá y voy a ser mamá soltera (...) porque no quería la figura paterna que había tenido yo para mis hijos. He visto todo lo que ha hecho mi madre por nosotros. No juzgo a mi padre, pero ella hizo mucho por nosotros y esa era mi imagen", declaró, dejando claro el respeto y amor que siente por su madre.