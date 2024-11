Cristian Zuárez arremete contra Magaly Medina: "No va a llegar más lejos, porque es una malagradecida"

Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, no tuvo reparos en responder a las duras críticas de Magaly Medina. En una entrevista con "Amor y Fuego", el cantante argentino se mostró firme en sus declaraciones y aseguró que no iba a permitir que la periodista peruana siguiera hablando mal de él.

Cristian Zuárez arremete contra Magaly Medina

Cristian Zuárez fue abordado por las cámaras de "Amor y Fuego" para más detalles sobre su polémica con Magaly Medina. El argentino señaló que Magaly Medina era una malagradecida y que por esa actitud no llegaría más lejos.

También, aclaró un malentendido sobre el premio Martín Fierro Internacional. Magaly Medina había insinuado que Argentina había votado para premiarla, pero Cristian desmintió esa versión.

"Magaly se confunde y piensa que Argentina votó para que ella recibiera el premio. Eso no fue así", explicó. Además, detalló que los premios internacionales se manejan de forma diferente, y él fue quien nominó a artistas de Perú para el galardón. "Eligen cinco personas, que entre esas estoy yo, donde cada uno tenemos que traer artistas diferentes de cada país. A mí me tocó Perú", agregó.

La reportera de "Amor y Fuego" le preguntó a Cristian sobre las críticas de Magaly Medina y Hablando Huevadas, y él respondió sin dudar.

"No hay mala fe de mi parte, ni quiero apropiarme de un premio. Tienen 48 horas para pedir disculpas por todo lo que dijeron, y si no se retractan, tomaré medidas", advirtió Zuárez. No tuvo miedo de hablar claro sobre las consecuencias que podría traer la situación.

Un enfrentamiento que no quedará sin respuesta. Cristian Zuárez no permitió que las acusaciones de Magaly Medina quedaran sin respuesta. Durante la entrevista, dejó claro que no permitirá que la periodista continúe hablando mal de él.

" No va a llegar más lejos, por el hecho de que es una malagradecida. No sabe reconocer las cosas", dijo con firmeza. Y añadió: "En el caso de Magaly Medina, como nunca tuvo un reconocimiento internacional, es el primero que tiene y lo tiene gracias a mí, le va a costar muchísimo ese Martín Fierro, lo vas a sufrir toda tu vida".

Las críticas de Magaly y la respuesta de Zuárez

Todo comenzó cuando Magaly Medina defendió a los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna después de recibir el premio Martín Fierro, sugiriendo que Cristian Zuárez "no era nadie". Ante esto, Zuárez no se quedó callado y aseguró Magaly Medina no era nadie en Argentina.

Además, recordó que, pese a sus críticas, fue él quien la nominó al concurso Martín Fierro que ella ganó el año pasado. Luego, añadió sin filtros que si a Magaly Medina no le gusta el Martín Fierro que tiene, lo podría botar a la basura.

Tras la entrevista en vivo, Zuárez dio más declaraciones a "Amor y Fuego", el expareja de Laura Bozzo aprovechó para explicar su papel en la entrega del premio Martín Fierro. Según contó, cuando los organizadores le pidieron recomendaciones para premiar a peruanos, ni Ricardo Mendoza ni Jorge Luna eran conocidos para ellos.

Fue entonces cuando Zuárez intervino para recomendar a los comediantes, quienes finalmente fueron premiados.

"Jorge Luna y Ricardo Mendoza son los top de redes sociales. Acaban de llenar el Madison (Square Garden) en Nueva York con Hablando Huevadas", se lee en el chat que Cristian mostró de prueba, destacando su intervención en la elección.

Cristian Zuárez defendió su papel en la entrega de los premios Martín Fierro y no dudó en responder a las críticas de Magaly Medina. Con fuertes declaraciones, dejó claro que no permitirá que su imagen sea dañada por comentarios malintencionados. Además, dejó en claro que Magaly no tendrá la última palabra en este enfrentamiento.