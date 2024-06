¡CUIDADO, FLACO! Giancarlo Granda se rompió un hueso jugando en 'Chapa tu Money': ¿Qué ocurrió?

El conocido narrador deportivo Giancarlo Granda reveló a sus seguidores que sufrió una fractura de húmero mientras competía en uno de los juegos del programa "Chapa tu Money" del canal No Somos TV. Ante ello, el comentarista deportivo se mostró preocupado y explicó lo sucedido a sus seguidores.

A través del programa 'Agrandados', el Flaco Granda brindó más detalles de lo sucedido, pues el problema sería más grave de lo que pensó. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El 'Flaco' Granda preocupado tras romperse el hueso

A través de un video en sus redes sociales, Giancarlo Granda, más conocido como el 'Flaco' reveló que sufrió un terrible accidente durante su participación en uno de los juegos de 'Chapa tu Money', el reconocido programa de No Somos TV. En ese sentido, el comentarista deportivo explicó lo sucedido durante un enlace con el programa 'Agrandados'.

"El día de ayer sufrí un accidente. Fuí invitado al programa Chapa tu money y en uno de los juegos salté y caí mal. Me quebré el humero", manifestó el Flaco Granda, quien se mostró preocupado por este accidente. De igual forma, tal parece que la caída fue más grave de lo que Giancarlo Granda pensó, pues tendrá que someterse a una operación médica. Esto significa que el periodista deportivo estará unas semanas fuera de las pantallas.

Tuvo un altercado con un futbolista peruano

En otro momento, el periodista deportivo Giancarlo Granda compartió una experiencia negativa con un futbolista peruano. Según recordó, el deportista, cuyo nombre no fue revelado, pidió que el 'Flaco' fuera expulsado de una discoteca. "Al futbolista no le gusta que le digan cuando juega mal, pero le encanta que lo elogien cuando lo hace bien. Yo lo digo siempre, no tengo amigos futbolistas, soy muy educado cuando me los encuentro. Hace un par de días tuve un temita con uno", expresó el periodista en el espacio digital 'Habla Serio', conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez.

El exconcursante de 'El Gran Chef Famosos' mencionó que vivió un momento tenso con un futbolista en una discoteca limeña donde ambos coincidieron. Aunque el exfigura de Latina TV se aproximó para saludarlo, el jugador optó por llamar a seguridad para que el 'Flaco' se marchara.

"No lo mencionaré porque no vale la pena. Fue un malcriado, simplemente. Me acerqué a su lugar, me hizo dar media vuelta, me saludó y me sacó de su box básicamente, en una discoteca... No me sacó, pero fue medio malcriado. Entiendo que no le gusta que lo critiquen", contó el comunicador.