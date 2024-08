Cuto Guadalupe saca pecho por Christian Cueva: "Puede atentar contra su vida"

En programa de 'América hoy' compartió una entrevista que le realizó a Cuto Guadalupe donde se pronuncia sobre el escándalo de Christian Cueva tras ser denunciado por su aún esposa Pamela López por agresión física y psicológica.

El exjugador al parecer pasó por paños tibios la agresión a Pamela que aseguró que Christian Cueva también se siente afectado por todo lo que dice de él en los medios.

Pocos han sacado cara por Christian Cueva luego de ser denunciado por agresión física y psicológica de parte de la madre de sus hijos Pamela López, sin embargo, quien si se ha pronunciado y se ha mostrado de lado del pelotero ha sido Cuto Guadalupe.

El ex futbolista aseguró que ha tenido la oportunidad de conversar con Christian sobre todo lo que viene pasando y aseguró que él también la viene pasando mal e incluso recalcó que el popular 'Aladino' es un buen chico.

Asimismo, aseguró que es demasiado el cargamontón que viene recibiendo por lo que él no será parte de ello y por el contrario le brindará su apoyo en estos momentos difíciles que estaría pasando según el exjugador.

"Nunca me voy a sumar al cargamontón o a justificar tampoco, hizo mal yo lo voy agarrar y voy hablar con él, yo he llorado cuando he hablado con él por videollamada" , agregó.

Sin embargo, eso no fue todo ya que Cuto hizo un llamado a la prensa agregando que a causa de todas las críticas que ha recibido Christian también puede verse afectado emocionalmente y hasta tomar decisiones que atenten contra su bienestar.

Por otro lado, aseguró que durante la conversación que mantuvo con el jugador le dijo que encontrará en él más que un amigo un padre que lo escuche y lo entienda a pesar de haber cometido errores irreparables en la vida de la madre de sus hijos.

Estas declaraciones indignaron a las conductoras del programa, Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, todas ellas agregaron que estiman mucho a Guadalupe pero esta vez no están de acuerdo con su postura al querer defender a un agresor y pretender pintarlo como una víctima ante un grave caso de violencia.

Hace unos días el exjugador Cuto Guadalupe publicó en sus redes sociales algunas fotografías de lo que fue la celebración de cumpleaños de su hijo menor, sin embargo, lo que causó polémica es que Cuto aparecía en las fotos al lado de su expareja y quien hace ya algún tiempo protagonizó un ampay.

Es por ello que el expelotero ha recibido todo tipo de críticas al superar tan rápido una presunta infidelidad de parte de la madre de su hijo, sin embargo, Guadalupe aseguró que a pesar de todo le guarda respeto por el vínculo familiar que mantienen.

"Esa foto que yo he puesto es porque yo quiero ponerla, yo no voy hacer las cosas y decir 'Ay que el qué dirán' yo soy un hombre de Dios como todos. Lo que me puedan decir... eso me tiene sin cuidado, no estoy pendiente de ver si dicen que Cuto es cachudo, si Cuto es terco", empezó diciendo el ex deportista bastante incómodo por todo lo que se ha dicho de él.