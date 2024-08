Colaboradora de Alejandra Baigorria revela cómo es trabajar con la rubia: "He aprendido muchísimo"

Alejandra Baigorria es una de las pocas figuras televisivas que hizo una carrera empresarial, además de participar en varios realities de competencia. Es así que, una de sus colaboradoras reveló como se siente trabajar con la 'Gringa de Gamarra'.

Cómo se sabe, la prometida de Said Palao se dedica a la venta de ropa en el emporio más grande de Sudamérica desde hace varios años. Además, gracias a su esfuerzo pudo comprar su departamento en Barranco donde vivirá cuando se case con su prometido.

Una joven que es diseñadora publicitaria y trabaja en la marca de Alejandra Baigorria confesó que aunque en un inicio tenía miedo de participar en las convocatorias, es la mejor decisión que puede haber tomado.

"Algún día se me pasó por la mente llegar a trabajar con Ale, pero no me atrevía. Cuando vería alguna convocatoria siempre la dejaba pasar, hasta hace casi dos años y ha sido una de las mejores decisiones que sin duda he tomado", escribió en un inicio.