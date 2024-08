Daniela Darcourt revela que controlaban su forma de ser como artista: "Me dijeron que era un producto"

Daniela Darcourt es una artista de la salsa peruana que con el tiempo ha decidido ser lo más honesta y transparente posible con su público. En una entrevista, reveló todo lo que pasaba en un inicio de su carrera y cómo era controlada para ser un productor que vende.

En una entrevista con Cristian Rivero, Daniela Darcourt estuvo contando muchos aspectos de su vida personal, así como su carrera musical. Dentro de ello, expresó que ella agradece inmensamente al apoyo del público porque gracias a ellos se mantiene vigente y creciendo. Además, de apoyarla en su momento más transparente porque a sus inicios era controlada en su vida personal y estéticamente.

"A mí me dijeron que era un productor finalmente, que funcionaba mejor soltera que con pareja, que los rulos ya no estaban tan de moda o tan bien visto porque eso tendría que ver mucho con la gente negra. Era más factible cobrar 5 mil dólares más estando lacia. Parece increíble en pleno siglo 21, como muchas otras cosas en la sociedad que aún no cambian", expresó.