Daniela Darcourt no tiene miedo de explorar otros géneros musicales: "Me gusta ofrecer lo mejor"

La cantante Daniela Darcourt es una de las más importantes artistas nacionales que viene brillando a nivel internacional. Por medio de una entrevista, la joven ha expresado el gran trabajo que viene realizando para brindar lo mejor a sus seguidores.

Daniela Darcourt es una joven artista que viene representando al Perú a nivel internacional con lo mejor de su repertorio musical en la salsa. Muchos seguidores siguen su gran talento musical desde hace muchos años y han podido verla cantar muchos géneros musicales, resaltando por completo.

"Me gusta siempre ofrecer lo mejor, que el público sienta y disfrute de todo lo que puedo dar como una artista completa que canta, baila y va mucho más allá. No me da temor caminar o explorar otros géneros, como los que voy a presentar en mi show 'Canto de Mujer'. Vamos hacer de todo un poco para que vean a una Daniela que ama la música en general", agrega.