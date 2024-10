¿Enterró a Shakira? Gerard Piqué habla por primera vez sobre su vida sentimental: "Soy muy feliz"

Gerard Piqué estuvo en el ojo de la tormenta durante varios meses debido a su separación de Shakira. El exfutbolista fue acusado de haber sido infiel a la estrella colombiana con la joven Clara Chía. Durante mucho tiempo, se mantuvo en silencio, pero recientemente abrió su corazón en una íntima entrevista con CNN y habló por primera vez sobre su vida sentimental.

El también empresario fue consciente de que su vida se convirtió en un torbellino de emociones y rumores durante finales de 2022 e inicios de 2023. En la entrevista, se le consultó si siente que actualmente la marea ha bajado y si ya se puede hablar de las cosas que a él le agradan.

El ex FC Barcelona hizo énfasis en el apoyo que ha recibido por parte de su familia durante todo este tiempo y dijo que es importante que haya libertad de expresión respecto a cualquier tema.

"Al final, la verdad o lo que pasa no está contado de la manera que ha sido. Esto no lo puedo controlar, lo mejor es estar rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad. Entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra, pero es parte de la libertad de expresión", expresó.