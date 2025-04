Darinka Ramírez desmiente a familiar tras fuerte acusación a Jefferson Farfán: "Deseamos tranquilidad"

Las cordialidades que supuestamente había entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, la madre de su última hija, llegó a su fin luego de la denuncia que puso la joven de 26 años. Aunque salió un supuesta familiar de la chica a realizar una fuerte acusación contra el exfutbolista, pero ahora ella lo desmintió.

Supuesto familiar hace acusación a Jefferson Farfán

Luego de que Darinka Ramírez pusiera una denuncia contra Jefferson Farfán por violencia psicológica. En el programa de 'Amor y Fuego', los conductores compartieron el comentario de un supuesto familiar llamado Ruth Ramírez donde afirma que cuando la joven se enteró que estaba embarazada se escondió por miedo al exfutbolista.

Ruth Ramírez expresó en un comentario lo siguiente: "Desgraciado! Desde que salió embarazada, tuvo que callar por miedo a que la obligara abort*r. Ella tuvo que estar escondida de ese hombre seis meses porque si se enteraba, era capaz de hacer que pierda al bebé. Nadie lo obliga a nada, pero que la deje tranquila y que no la perturbe con amenazas".

Los conductores han supuesto que se trataría de un familiar de la joven Darinka Ramírez debido a que tienen el mismo apellido. Esto evidenciaría que ambos estarían teniendo problemas desde mucho más antes de la denuncia interpuesta el pasado 4 de abril.

Darinka Ramírez lo desmiente

Luego de que este mensaje se mostrara a nivel nacional, Darinka Ramírez salió a desmentirlo por completo en sus redes sociales. La joven madre de la última hija de Jefferson Farfán niega que eso haya sucedido. Aunque no afirmó si es un familiar o no, solo que aquella persona no tiene una cercanía directa con ella.

"Solo para hacer conocimiento público que ese hecho no fue como está escrito y la persona no tiene trato directo conmigo. Mi hija y yo deseamos tranquilidad y que siga el proceso en curso como debe ser", expresó en sus redes sociales con un pantallazo del supuesto comentario de su familiar emitido por el programa de espectáculos.

Historia de Darinka Ramirez

Es así como Darinka Ramírez afirma que quiere continuar con la denuncia que puso a Jefferson Farfán por violencia psicológica debido a que la denigrara y empezara a gritar delante de su pequeña hija en común. Aunque no quiso dar declaraciones a la prensa sobre esta situación, si salió a aclarar que lo dicho por este supuesto familiar no sería cierto y solo desea tener tranquilidad al lado de su pequeña.