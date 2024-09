Dayanita habría recibido mensajes de un futbolista, reveló 'Topito' ¿De quién se trata?

Durante su participación en el popular podcast 'Chanchito con Che', el comediante 'Topito' sorprendió a la audiencia al revelar detalles inéditos sobre su relación con la actriz cómica Dayanita. Una de sus declaraciones más impactantes fue cuando dejó entrever que un futbolista peruano habría intentado cortejar a Dayanita a través de las redes sociales,

En ese sentido, el actor cómico generó revuelo en las redes sociales, ya que muchos usuarios quisieran saber de quién se trata. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Dayanita recibió mensajes de un futbolista?

Además de hablar sobre su relación con Dayanita, 'Topito' reveló, entre bromas, que varias figuras públicas, incluido un futbolista, le enviaron mensajes privados a la actriz en Instagram. Según su relato, estos personajes ofrecían dinero a cambio de encuentros con la famosa comediante.

En su participación en el podcast 'Chanchito con Che', 'Topito' destacó que varias figuras públicas mostraron interés en Dayanita, aunque lo que más llamó la atención de los usuarios fue cuando mencionó que también estaba incluido un futbolista.

"Esos mismos patas que me hacían bromas por mi relación con Dayanita, le escribían a Dayana por Instagram para verse. 'Te pago tanto, te pago esto', hasta un futbolista", comentó entre carcajadas el cómico ambulante, quien evitó dar más detalles sobre la identidad del deportista.

El comentario no pasó desapercibido para el conductor del podcast, quien, con su habitual picardía, trató de indagar si el futbolista mencionado formaba parte de la selección peruana. No obstante, 'Topito' decidió mantener el misterio y no brindar más detalles sobre el tema.

"Ya lo dejo ahí a su criterio para la segunda parte, cuando la invites", dijo el comediante Topito dejando abierta la posibilidad de futuras revelaciones.

Dayanita estrena nueva figura

La actriz cómica Dayanita sorprendió a sus seguidores y al elenco de 'JB en ATV' al lucir su renovada figura. La popular influencer se sometió a varias cirugías estéticas hace aproximadamente un mes y ahora presume su nueva silueta, generando la envidia de algunas de sus compañeras.

"Acaba de llegar la nueva Chuecona, y eso que todavía falta más, espérense que todavía estsoy deshinchando, toda la inflamación está bajando. Solo falta sacar a 'Lucho' y ya suficiente, queda ahí", comentó contenta para las cámaras de Magaly Medina.

Por otro lado, Dayanita confesó que actualmente está soltera y disfrutando de una vida tranquila tras los escándalos que marcaron su relación anterior con el comediante 'Topito'. También destacó que nunca le faltan pretendientes interesados en conquistar su corazón.

En cuanto a sus cirugías, el médico de la actriz cómica Dayanita reveló que los procedimientos habrían tenido un costo superior a los 12 mil dólares.