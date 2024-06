¡Dejó la soltería! Magdyel Ugaz revela que se encuentra enamorada de nuevo galán: "Cupido llamó a mi puerta"

La actriz peruana Magdyel Ugaz, conocida por su papel de 'Teresa Collazos' en la serie 'Al Fondo Hay Sitio', ofreció por primera vez detalles sobre su vida amorosa en una entrevista con América TV. La artista compartió que está enamorada y mencionó la posibilidad de casarse, aunque decidió no revelar el nombre de su nueva pareja, lo que ha generado interés entre el público.

Recordemos que hace un mes, la actriz generó sorpresa en el público luego de compartir una instantánea al lado de quien sería su pareja durante una maratón en la que participaron. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magdyel Ugaz se confiesa más enamorada que nunca

La actriz Magdyel Ugaz, a punto de cumplir 40 años, expresó que ha decidido tomar el control de su vida y reveló que está enamorada y muy feliz al respecto. La popular 'Teresita' en 'Al fondo hay sitio', insinuó que atravesaba un buen momento sentimental hace un mes durante la maratón 42K.

Aunque no incluyó etiquetas que revelaran la identidad del joven, la foto mostraba la complicidad y alegría que caracterizan su relación. Por esta razón, en una entrevista con 'América Espectáculos', la actriz nacional se animó a compartir más detalles sobre su vida sentimental.

"Cupido me flechó, yo he decidido, ya voy a cumplir 40 años en unas semanas y he decidido tomar las riendas de mi vida", expresó Magdyel al citado medio. En ese sentido, la actriz también reveló lo que piensa al respecto de casarse y ser madre. "¡Ya tú ya quieres todo! (dirigiéndose al periodista) haz un llamado entonces. ¡Tú díselo! (...) ¿Y el anillo para cuándo?", sostuvo entre risas.

¿Quién es el nuevo novio de Magdyel Ugaz?

A pesar de que sus seguidores se preguntan constantemente quién es su actual pareja, Magdyel Ugaz ha decidido no revelar la identidad de su novio. La reconocida actriz ha explicado que prefiere no proporcionar detalles sobre su pareja, ya que ha aprendido a lo largo de su extensa carrera artística las consecuencias de exponer su vida privada.

Magdyel Ugaz se confiesa más enamorada que nunca

"Cuando era chibola siento que yo hablaba mucho. Creo que lo mejor es que cuando algo te importa mucho y quieres cuidarlo... es como que cuidarlo. Entonces, lo que te puedo decir es que estoy muy contenta, muy agradecida", expresó la popular 'Teresita', evitando en todo momento dar pistas sobre la identidad del nuevo amor que llegó a su vida, por el cual no ha dudado en expresarle todo el amor que siente.