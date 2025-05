Delany López opina de la actual relación de Jefferson Farfán ¿Cree que Xiomy Kanashiro es interesada?

Delany López es una figura de la televisión peruana que ha llamado la atención desde que fue captada con Jefferson Farfán. Ahora, revela si cree que el exfutbolista está realmente enamorado de Xiomy Kanashiro.

¿Qué dijo sobre Xiomy y Jefferson Farfán?

En el programa de 'Amor y Fuego', Delany López estuvo respondiendo algunas preguntas más luego de la entrevista que dio en vivo. En los camerinos fue consultada por Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán. Ante la pregunta de la reportera sobre la actual relación de la 'Foquita', lo joven trató de responder de manera general.

"¿Lo ves enamorado? ¿Lo ves obligado? o esta vez cree que no se equivoca", le pregunta la reportera y Delany responde: "Yo siempre voy aplaudir el amor en todas sus formas y si es un amor desinteresado, un amor verdadero, pues para adelante". Después, le preguntaron: "¿Crees que Xiomy es interesada?" y López dice: "No, te hablo en general, que viva el amor verdadero".

Aunque, Delany López trató de no comentar mucho sobre Jefferson Farfán e intentó no dar más detalles de su relación. No dudó en opinar sobre Xiomy Kanashiro, al ser consultada sobre los talentos de la joven bailarina.

"¿Es cantante? no la he escuchado (tiene su orquesta) si bueno no sé, no la he escuchado, (es periodista) completa ¿actriz cómica?", respondió la joven ante los talentos que tiene Xiomy.

¿Qué más dijo Delany López?

Cuando el conductor le pregunta si alguna vez hubo una oficialización privada entre Jefferson Farfán y ella, pero Delany López no quiso dar muchos detalles. Aunque, expresó de manera general que ilusionar a una persona le parece un acto cobarde.

"En general, a mí me parece muy cobarde despertar sentimientos en una persona y después limpiarte las manos decir '¿para qué te enamoras?'", dijo. Luego, añadió: "Es algo que no se tenía que preguntar creo yo, las personas nos veían desde afuera se podía dar cuenta de la realidad. Yo lo dije en un enlace de TikTok, que la última relación que he tenido duró hasta diciembre de 2024. No creo tener tanta imaginación para crear un cuento porque soy una persona adulta. Duró dos años, en principio de 2023", comentó.

Finalmente, la joven Delany López confirmó efectivamente que si ha tenido una relación con Jefferson Farfán hasta diciembre de 2024. Sobre Xiomy Kanashiro, la artista opina que si es real su amor, los aplaude, siempre y cuando no sea interesado.