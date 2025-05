Roberto Mosquera abandona entrevista en vivo con Pedro García: "Te he puesto en tu lugar y te incomoda"

El reconocido entrenador peruano, Roberto Mosquera, protagonizó un tenso momento durante una entrevista en el programa 'Fútbol Excitante', conducido por Pedro García. El intercambio de palabras subió de tono y terminó con la inesperada salida del técnico del set.

Durante la conversación en el programa 'Fútbol Excitante', Pedro García comentó que notaba a Roberto Mosquera "incómodo" y "dolido", lo que no fue bien recibido por el entrenador.

Mosquera respondió con firmeza: "Tú me estás calificando, tú no me has terminado de conocer a mí. Me dices que me notas como sufriendo, pero estoy en el mejor momento de mi vida. He ganado lo que tenía que ganar, tengo una familia y de qué crees que voy a estar abrigando dolores o que no me siento bien, porque no pienso como tú" .