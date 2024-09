Deysi Araujo llora al revelar que no puede tener cerca a su madre: "Yo me hice cargo de ella"

Deysi Araujo abrió su corazón en el podcast 'Puro Floro' y contó que está viviendo un duro momento ya que su madre no se encuentra bien del todo. Sin embargo, ella no puede verla porque tiene diferencias con sus hermanos, además que su progenitora se niega a venir a Lima.

En entrevista con Gianfranco Pérez, la pelirroja se quebró al contar que su madre vive en Cajamarca, en una zona muy alejada donde es muy complicado que entre señal de celular, por lo que también es complicado que pueda comunicarse con ella.

"Desde que mi papá partió yo me hice cargo de ella. Me duele porque ahora ella está en la sierra y no puedo tenerla conmigo (...) Tengo disputas con algunos de mis hermanos y es difícil que todos coincidamos en las mismas ideas", contó en un inicio.

En esa misma línea, Deysi comentó que sus hermanos tienen un pensamiento al suyo ya que recibieron otra crianza. "Aún creen en hierbas, en la chacra, pero cuando uno llega a una edad necesita cuidados. Mi mamá no está bien, incluso le quise traer a Lima pero no se pudo", agregó.

Deysi también contó que muchas veces su mamá la ha llamado llorando y lamenta que no pueda tener una vida tranquila que sea que tiene 84 años

" Yo me he sacado la mugre trabajando para darle todo lo que puedo, y cuando no puedo hacerlo me siento impotente, me da cólera, yo sufro y lloro, no puedo hacer nada porque mis demás hermanos mayores...", concluyó.