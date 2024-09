Deysi Araujo se quiebra al recordar cómo crió a su hijo tras el abandono de su padre: "Me dolió mucho"

Deysi Araujo es una de las vedettes más recordadas de los años 2000 y actualmente se dedica a animar eventos, además de crear contenido para redes sociales. Sin embargo, pocos saben que tiene un hijo al cual crió completamente sola y en una reciente entrevista reveló lo difícil que fue convertirse en padre y madre para su primogénito.

La creadora de contenido de OnlyFans se presentó en el podcast 'Puro Floro' y los conductores le preguntaron sobre su hijo. Deysi se mostró muy sensible respecto al tema y empezó resaltando qué es un joven muy atento, pero nunca pudo convivir con su papá ya que lo abandonó cuando era muy pequeño.

"Mi hijo es maravilloso. Su papá viajó a Estados Unidos, nunca más supe de él, viajó cuando yo tenía siete meses de embarazo y después volvió, cuando mi hijo cumplió un año nos separamos. Me ha dolido mucho toda la vida que él no puede dar económicamente, pero el amor de padre tampoco", expresó con la voz entrecortada.

Enseguida Deysi narro cómo tuvo que seguir trabajando a la vez que criaba a su pequeño.

"Yo he sido padre y madre para él (hijo), cuando no tenía con quien dejarlo se lo encargaba a la vecina y a veces andaba con él en el carro, eso me dolió mucho", agregó en medio de lágrimas .

Durante la conversación, los presentadores también le consultaron a la creadora de contenidos sobre si había tenido cercanía con Andrés Hurtado y fue allí donde Deysi contó que Chibolín siempre la miraba con desprecio.