Diana Sánchez confiesa que ya se casó y planea nueva boda en Perú: "¿No sabían?"

Diana Sánchez, conocida por su participación en realities como "Combate" y recientemente en "El Gran Chef Famosos", sorprendió a todos al revelar que ya está casada con su novio estadounidense, Dan Guido. Lo que nadie sabía es que el matrimonio se realizó hace dos años en Nueva York. Pero la noticia no termina ahí, pues la excombatiente también anunció que está pensando en celebrar una nueva boda en Perú.

Diana Sánchez ya está casada con su novio Dan Guido. La excombatiente reveló que la ceremonia ocurrió hace dos años en Nueva York. Pero eso no es todo! Diana también anunció que está planeando una segunda boda en Perú, donde promete una fiesta llena de salsa, cumbia y reggaetón.

"Hace dos años me casé en Nueva York. ¿No sabían? Era un secretito" , confesó Diana durante el último capítulo del programa de cocina, generando una gran sorpresa entre sus compañeros y el público.

Boda en Nueva York y nueva celebración en Perú. La feliz pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en Estados Unidos, luego de que Dan Guido le pidiera la mano en 2022 durante un viaje romántico. Sin embargo, Diana no descarta la posibilidad de realizar una segunda boda en su país natal.

La emotiva pedida de mano. Diana recordó con cariño cómo fue la pedida de mano de Dan durante un viaje que hicieron juntos.

"Dan me dice: 'tranquila, vamos a llegar a la catarata'. Cuando llegamos, me dijo: 'vamos a tomarnos una foto'. Entonces, comienza a poner el teléfono y me dice: 'ponte ahí'. De repente, se arrodilla y yo solo pensaba: 'Dios mío santo'", contó Diana, aún emocionada por ese momento tan especial.