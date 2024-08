"El más borrachín": George Forsyth fue captado armando show en karaoke y lanzando lisuras

El exalcalde de La Victoria y excandidato a la presidencia del Perú, George Forsyth, ha vuelto a ser el centro de atención tras protagonizar una escena en un karaoke de Miraflores. Las imágenes, difundidas por el programa "Magaly TV La Firme", muestran a Forsyth cantando animadamente, pero con un detalle que no pasó desapercibido: su aparente estado de ebriedad y su uso de lisuras.

El viernes por la noche, George Forsyth decidió visitar un karaoke en Miraflores para relajarse un poco y compartir un buen rato con amigos. Sin embargo, su visita no pasó desapercibida. En los videos compartidos por el programa de Magaly Medina, se puede ver al exfutbolista tomando el micrófono y cantando algunas canciones de rock en español con una energía desbordante.

Forsyth, con una gorra puesta y un vaso en mano, se mostraba bastante animado y desinhibido mientras lanzaba algunos comentarios subidos de tono. En un momento, se le escucha decir:

"Unas palmas para la mesa que no cantó ni mier**", lo que causó risas entre los presentes. También comentó: "Dale las palmas para que no salga presidente ni el chino, ni Antauro", dejando claro que no había dejado atrás del todo su faceta política.