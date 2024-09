¡El último romántico! Alonso deja en shock a Vali tras llevarle emotiva sorpresa en 'Habla Kausa'

La conductora y creadora de contenido de 'Habla Kausa', Vali Valilon, fue sorprendida hoy 20 de septiembre con un romántico regalo por parte de Alonso Acuña, con quien comparte conducción en el podcast "Zalo". Y es que en esta fecha especial muchas mujeres están siendo sorprendidas con las populares 'flores amarillas'.

Ante ello, el conductor y compañero de Vali Valilon llegó al set de 'Habla Kausa' con una gran sorpresa para la conductora. Entérate de más detalles a continuación.

En medio del programa del 20 de septiembre en 'Habla Kausa', la conductora Vali Valilon fue sorprendida con un emotivo regalo por parte de su compañero Alonso Acuña, quien llegó al set con un ramo de flores amarillas. Tras ello, la creadora de contenido quedó totalmente sorprendida por el regalo que recibió.

El emotivo momento no pasó desapercibido por los seguidores de ambos, quienes en muchas ocasiones han elogiado la química que tienen. "Aquí a mi lado se encuentra el señor Alonso Acuña. Él es mi jefecito en otro lado, me manda en el trabajo, pero en el corazón todavía no sabemos. Es una persona muy especial para mí, muy cercana", empezó diciendo emocionada Vali Valilon.