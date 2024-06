¡Emocionado! Sebastián Lizarzaburu celebró el Día del Padre con su hija: "Momentos cortos pero únicos"

Sebastián Lizarzaburu siempre ha destacado en sus redes sociales su rol como padre, a pesar de ya no mantener una relación sentimental con la madre de su hija, Andrea San Martín, en todo momento se ha preocupado por el bienestar de su pequeña.

Es así que el modelo como de costumbre asistió al colegio de la menor para que junto con sus compañeros y padres de familia celebren el Día del Padre de una forma diferente y divertida.

Sebastián Lizarzaburu nuevamente remeció las redes sociales pero de ternura y es que esta vez el deportista no duda en presumir la actuación por el Día del padre en el colegio de su hija a quien en todo momento ha acompañado en su crecimiento.

El modelo se mostró agradecido por tener la dicha de tener una hija tan noble y recalcó que los momentos que vive con la pequeña son únicos e imborrables por lo que se deben aprovechar al máximo el tiempo de calidad con los hijos.

"Que día tan hermoso, son momentos cortos pero únicos y que duran para siempre. En el show de talentos no podíamos dibujar ni pintar por el poco tiempo ... pero demostramos nuestras habilidades, agilidad y fuerza", escribió el popular 'Hombre roca'.

En el corto video se pudo ver que Sebastián y su hija realizaron un número de habilidades que ambos comparten en sus tiempos libres por lo que se demostraron a todos en el aula causando sensación.

Diversos usuarios aplaudieron el rol de Sebastián como padre, pues en todo momento siempre tiene como prioridad a su hija quien es su mayor motivación para salir adelante.

"Manifestando un papá de mis hijos como Sebas", "Lo máximo la conexión que tienes con tu niña", "Eres un increíble papá yo nunca me pierdo una historia con maia sigue así eres un súper papá saludos", "Que hermoso equipo son, me encanta la alegría y seguridad que siente Maia a tu lado" , fueron algunos de los comentarios.

Cabe resaltar que hasta el momento Sebastián mantiene una buena relación con Andrea San Martín alejados de los escándalos por el bien de la pequeña que tienen en común.

Sebastián Lizarzaburu siempre ha demostrado ser un padre por sobre todas las cosas, después de terminar su romance con Andrea San Martín, el deportista no ha presentado a alguna pareja de manera oficial y se ha enfocado en sus proyectos personales y en el cuidado de su pequeña Maia.

Todo este cariño, amor, tiempo y dedicación a su hija se ve reflejado en los actos de amor que tiene la menor hacia su padre siendo uno de los últimos una emotiva exposición que le hizo a Sebastián para sus clases.

"No puedo pedir algo más 🥹 Una sorpresa así me llena el alma y solo es fruto del amor que nos tenemos! Gracias princesita ☺️ Se que estoy haciendo bien las cosas y ella es ultra feliz conmigo!", escribió Lizarzaburu en sus redes.

En el corto video se pudo ver como la menor lo lleva de la mano a su habitación para mostrarle la exposición que le había preparado con sus propias manos.

El trabajo se titulaba: "Yo con mi papá", seguidamente le dedicó un poema llamado "Mi fiel papá", siguiendo con la diapositiva se puede ver la imagen de una niña con su padre con capa de superhéroe: "Yo quiero mucho a mi querido papá".

Y para cerrar con broche de oro la engreída de Sebastián le dedicó unas cortas palabras que al parecer le provocaron un nudo en la garganta.

"Yo con mi papá me divierto y me río juego y duermo él me ama mucho por eso yo también lo amo mucho y le agradezco mucho por todo lo que hace por mí para hacerme reír y hago experimentos con él y por eso me divierto muchísimo con él", finalizó el mensaje de la pequeña.