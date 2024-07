¡Enojadísima! Luciana Fuster indignada por rumores sobre presunto romance con Edwin Sala: "Difamación"

El programa de 'América Hoy' emitió un informe donde señala que Edwin Sala, el joven que salía en una fotografía junto a Luciana Fuster era su presunto nuevo saliente, sin embargo, la Miss Grand rechazó tener algún romance tras anunciar su separación de Patricio Parodi.

El día de ayer Luciana Fuster decidió aclarar la información brindada por el programa de 'América hoy' donde aseguraron que era probable que tenga un romance con Edwin Sala tras posar juntos en una fotografía.

A través de su cuenta de Instagram la Miss Grand International expresó su enojo ya que al parecer no desea ser vinculada con ningún hombre, pues ha demostrado que hoy por hoy su principal objetivo es seguir construyendo una carrera de modelo.

Luciana Fuster arremete contra 'América Hoy'

Asimismo, recalcó que los medios de comunicación peruanos debido a la información que comparten el especial los del rubro de espectáculo dejan mal paradas a las modelos lo que provoca que especialistas de la moda y modelaje tomen su distancia a causa de lo que se vaya a decir si aparecen junto alguna Miss.

"Qué tristeza que los seguidores de certámenes, missólogos, fotógrafos, entre otros... De los demás países, empiezan a tomar distancia de las reinas peruanas por este tipo de barrabasadas" , agregó la ex chica reality.

Incluso hice un llamado al programa pidiendo que se disculpen por haber inventado un romance que no existe entre ella y un compañero que también se desenvuelve en el rubro del modelaje.

Y es que tras la difusión de este presunto nuevo romance con Edwin Sala, la modelo tuvo que valerse de los comentarios de la publicación que compartió 'América hoy' para pedirle disculpas a su amigo por este agrio momento que ha pasado.

Finalmente, la influencer pidió que de una vez por todas las autoridades del país deberían regular el contenido que ofrece la televisión peruana.

Luciana decidió no ahondar más en el tema pero recalcó que es una persona bastante cálida con la gente que la apoya durante toda su carrera como modelo y considera que es una chica agradecida por lo que siempre tendrá muestras de cariño con todo aquel que se cruce en su camino.

Luciana Fuster, la Miss Grand Perú 2023, sorprendió a todos con un impactante cambio de look tras terminar su relación con Patricio Parodi. La modelo se presentó en el programa "Mande quien mande" luciendo una cabellera completamente roja, dejando claro que está lista para comenzar una nueva etapa en su vida.

Luciana Fuster, conocida por su estilo y carisma, apareció en el programa de María Pía Copello con un look totalmente renovado.

"Yo estoy feliz de regresar a mi Perú hermoso. Tenía muchas ganas de estar por aquí y ahora con nuevo look. Sorprendidos todos, me encanta, y ahora que lo veo en cámaras, me gusta más todavía", expresó Luciana con una gran sonrisa.