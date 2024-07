¡Entre lágrimas! Paloma Fiuza volvió a 'Esto es Guerra' tras superar lesión: "Son parte de mi vida"

Entre aplausos y lágrimas fue recibida nuevamente Paloma Fiuza al programa reality de 'Esto es Guerra', la modelo se mostró emocionada por volver al lado de sus compañeros de toda la vida e incluso los conductores quienes también se han vuelto parte de su familia.

La brasileña aseguró estar lista para las competencias ya que estuvo sometida a diversas sesiones de terapia para recuperar la movilidad en su rodilla, afortunadamente todo salió bien y ahora está dispuesta a representar como se debe al equipo que le toque.

El último programa de 'Eso es Guerra' estuvo repleto de emociones y sentimientos encontrados tras el anuncio del regreso de Paloma Fiuza a la competencia de la que estuvo alejada 9 largos meses en los que tuvo que recuperarse de una fuerte lesión que sufrió en uno de los desafíos del programa.

La modelo no pudo evitar derramar algunas lágrimas tras su entrada triunfal por la puerta grande del reality donde fue recibida con muchos abrazos y palabras de aliento de parte de los conductores Renzo Schuller y Johanna San Miguel.

Asimismo, Paloma aprovechó el momento para agradecer a la producción por darle esta nueva oportunidad de retornar a su casa y seguir viviendo la adrenalina de representar a su equipo.

Diversos usuarios en redes sociales han apoyado a la modelo por su retorno al programa y confían en que seguirá demostrando la competidora fuerte y valiente que ha demostrado durante todo el tiempo que ha sido parte de 'EEG'.

Paloma Fiuza, la querida chica reality, acaba de cumplir un año de relación con Tomi Narbondo. En una entrevista exclusiva para 'Amor y Fuego', la pareja compartió detalles de su convivencia y sus planes a futuro. A pesar de la diferencia de edad de 11 años, su relación va de maravilla.

Relación sin toxicidad. Paloma y Tomi aseguran que la confianza es fundamental en su relación por lo que no suelen invadir la privacidad del otro.

"Yo no soy de revisar el celular, él no revisa el mío. No es: 'Ay quiero tu contraseña' o 'Ay si no contestó, ¿dónde estaba?'", explicó Paloma. "No tenemos nada de eso. Yo sé, porque yo lo viví y varias. Entonces, me encanta la relación que tenemos".