Erick Osores regresa a la TV: Magaly revela detalles del estado de salud del comentarista deportivo

El comentarista deportivo Erick Osores retornó a 'Fútbol en América' por todo lo alto, ello luego de qué se alejara de la pantalla chica debido a una grave enfermedad. En ese sentido, Magaly Medina contó detalles inéditos del estado de salud del periodista.

Según contó la 'Urraca', fue el amigo y también comentarista deportivo de Erick, Gonzalo Núñez, quien confirmó que Osores padecía una terrible enfermedad que lo llevó a estar postrado en una cama y se sometió a un intenso tratamiento. Además, perdió mucho peso durante las veces que estuvo convaleciente.

En esa misma línea, Magaly también resaltó que el cambio físico de Eric Osores ha sido sorprendente ya que hace un tiempo estaba muy delgado pero ahora ha vuelto al ruedo y se encuentra mucho mejor de salud.

El periodista deportivo fue homenajeado con un emotivo video que repasa algunos momentos graciosos y significativos como reportero y conductor en el canal.

Sus colegas empezando por Óscar del Portal no dudaron en celebrar su retorno y dedicarle unas cálidas palabras.

"Venía un poco bajoneado por la selección, pero verte aquí me llena de entusiasmo, alegría y satisfacción. La verdad que América Televisión y América Deportes no es lo mismo sin ti. El que no se había dado cuenta, hoy ya se dio", dijo el comentarista.