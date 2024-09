¿Es oficial? Daniela Darcourt protagoniza tremendo chape con su bailarín Waldir Felipa

La cantante de salsa Daniela Darcourt sorprendió a propios y extraños al protagonizar un intenso beso junto a su bailarín Waldir Felipa quien asistió junto a la artista al programa de 'Sábado con Andrés' para presentar algunos de sus temas musicales.

Y es que al parecer el amor habría llegado a la vida de la artista tras no tener problemas en darle varios besos al bailarín y ex pareja de Belén Estévez, a pesar de que ambos no han confirmado tener una relación estable y formal, fanáticos esperan que pronto hagan el anuncio.

Daniela Darcourt y su chape con Waldir Felipa

Daniela Darcourt ha causado polémica estos últimos días luego de presentarse en el programa de Andrés Hurtado para dar a conocer su música, sin embargo, la salsera llamó la atención por el tremendo beso que le dio al bailarín Waldir Felipa, incluso dejando al conductor totalmente sorprendido con lo sucedido.

Todo esto se llevó a cabo durante la presentación de la salsera cuando estaba a punto de bailar con el bailarín de un momento a otro ambos se abrazaron y se dieron más de un beso que dicho sea de paso no parecía ser parte de la coreografía.

Al ser testigo de esta aparentemente muestra de amor Andrés Hurtado no se quedó de brazos cruzados y se acercó a la parejita para bailar junto a ellos y para incentivar un beso más quedara por confirmado una posible relación entre la salsera y el bailarín.

Los asistentes al programa se emocionaron a tal punto de los gritos y los aplausos y es que hace mucho tiempo la salsera no se le veía feliz al lado de alguien que la quiera y la valore.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la pareja se da un beso frente al público ya que también fueron vistos en una presentación en el parque de la exposición en donde la salsera se chapó al bailarín en medio de la presentación.

Es importante mencionar que por el momento Daniela Darcourt no ha hecho oficial su romance mediante sus redes sociales dejando a la interpretación del público el apasionado beso con el bailarín.

Pese a ellos sí ha publicado algunas historias al lado de Waldir en donde lo abraza y se ve la cercanía evidente entre ambos.

Los fanáticos de la cantante de inmediato le desearon lo mejor en esta nueva etapa en el que se permite nuevamente enamorarse y demostrar lo feliz que se encuentra.

"Que bonita pareja yo sigo a Waldir desde hace años", "Que lindos se les ve juntos ahí hay amor", "Me da felicidad verte feliz Daniela", "La mejor pareja", "Tienes esa chispa que los hace ver lindos, sigan así", "Belén se debe estar jalando de los pelos", fueron algunos de los comentarios.

Daniela Darcourt y Tito Nieves ganan importante premio de música en Colombia

En la 14a edición de los premios Latino Music Awards 2024. Daniela Darcourt junto a Tito Nieves fueron nominados en la categoría 'Mejor Canción Tropical, Salsa, Cumbia' con el tema "Aunque sea en otra vida" que pertenece a su último álbum 'Renacer'. Este martes 27 de agosto se llevó a cabo la premiación donde la peruana y el puertorriqueño logrando salir triunfadores.

Por medio de las redes sociales, la organización compartió a los ganadores y etiquetó a ambos artistas. Los seguidores de la cantante de salsa se emocionaron por la noticia felicitándola por su reciente premio, deseándole lo mejor y sintiéndose orgullosos por la joven que representa al Perú a nivel internacional.

Daniela Darcourt lanzó hace unos meses su nuevo álbum musical 'Renacer' que cuenta con temas inéditos con reconocidos artistas internacionales. Incluso, hace poco la artista tuvo un concierto donde interpretó en vivo varios de estos éxitos musicales.

Renacer' está compuesto por "Se Siente Bien" con Motiff, "Te Amo" con Noel Schajris, "Aunque Sea en Otra Vida" con Tito Nieves, "La Última Canción" con Lenier, "Amor Mío" con Grettel Garibaldi, "Cada Vez Que Te Veo" con Norberto Velez Curbelo y "Solo Es Una Amiga" con Álvaro Rod.

La canción "Aunque sea en otra vida" junto a Tito Nieves fue lanzado meses antes del estreno del álbum. El videoclip del tema se encuentra disponible en el canal de YouTube del puertorriqueño y está por llegar al millón de reproducciones.

Por el momento, Daniela Darcourt se encuentra enfocada en su carrera musical y tal parece que ocupada en cuestiones de amor, será cuestión de tiempo en que la salsera oficialice su relación con Waldir Felipa.