¡Está feliz! Ale Seijas celebra su ingreso a Son Del Duke en 'El Reventonazo de la Chola'

La cantante Ale Seijas anunció con entusiasmo que es la nueva integrante de Son Del Duke, una agrupación que ha ganado gran popularidad en todo el Perú. La artista reveló la noticia en el programa 'El Reventonazo de la Chola' y aseguró sentirse muy cómoda en esta nueva etapa profesional.

El ingreso de Ale a Son Del Duke

Ale aclaró que su ingreso a Son Del Duke no significa que haya dejado recientemente su anterior agrupación, La Bella Luz. "Tengo 3 días en Son Del Duke. ¿Pero ya no estabas trabajando en La Bella Luz hace tiempo? No, con La Bella Luz son seis meses que ya no trabajo y recién estoy acá", explicó en el programa.

La cantante también adelantó que interpretará dos populares temas en su nuevo trabajo. "Con Son del Duke voy a cantar el 'Mix Que Bonito' y el 'Mix Que Bello'", comentó, dejando ver su entusiasmo por esta nueva oportunidad en su carrera musical. Además, señaló que está emocionada por conectar con el público.

Desde su ingreso, Ale Seijas ha recibido una cálida bienvenida por parte de sus compañeros de agrupación. La cantante destacó la buena química con los integrantes de Son Del Duke y aseguró que están trabajando en nuevas presentaciones para seguir conquistando al público con su talento y energía en el escenario.

Son Del Duke continúa consolidándose como una de las agrupaciones más queridas del momento, y la incorporación de Ale Seijas promete reforzar su éxito. La artista agradeció el cariño del público y dijo estar lista para sorprender con su voz y entrega en cada show.

Se espera que en los próximos meses la cantante participe en más presentaciones y que su llegada le brinde un nuevo impulso a Son Del Duke.

Ale en Habla Kausa

En el programa de Habla Kausa, los chicos Son del Duke llegaron para presentar en exclusiva a su nueva integrante Ale Seijas. Según expresaron, la joven artista se ha acoplado completamente en la agrupación de cumbia y contaron cómo la llamaron para unirse a su delantera musical.

"Se ha unido recién a nuestras filas y para nosotros, al toque se ha acoplado. Es una chica muy talentosa, carismática, un poquito dormilona, pero ahí está (dice entre broma) El público nos ponía el nombre de Ale, empezamos a indagar, a seguir su carrera y ven con todo, un vuelo al toque a Chiclayo, la nueva chiquilla rap", expresaron para presentarla.

Durante el programa de Habla Kausa, los integrantes estuvieron bailando y cantando varios de sus éxitos más sonados. Además, la nueva cantante Ale Seijas cantó en vivo el "Mix Que Bonito" y anunció que muy pronto el videoclip oficial en su voz estará disponible en el canal de YouTube del grupo Son del Duke.