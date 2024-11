Ethel Pozo abandona el país al lado de su esposo Julián Alexander, pero hace inesperada confesión ¿Qué dijo?

La conductora de televisión Ethel Pozo ha decidido dejar atrás su rutina en Perú para disfrutar de un merecido descanso junto a su esposo, Julián Alexander. La pareja ha emprendido un viaje hacia un paradisíaco destino en el Caribe, donde han compartido momentos especiales a través de sus redes sociales.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es la revelación que hizo Ethel sobre su relación con su esposo. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

En sus publicaciones, Ethel Pozo no solo mostró imágenes de su viaje, sino que también compartió un mensaje que sorprendió a muchos. Su esposo Julián Alexander ha evidenciado su creciente conexión con la familia de la conductora, compartiendo momentos significativos con las hijas de ella. Sin embargo, en esta oportunidad, la pareja optó por un viaje para conmemorar su aniversario, una celebración que no pudieron disfrutar en su totalidad.

Ethel Pozo y su mensaje en redes sociales

La popular figura de la televisión peruana mencionó que su esposo, Julián Alexander, "tiene que tener paciencia", lo que ha generado especulaciones sobre la dinámica de su relación. Este comentario ha dejado a sus seguidores intrigados por conocer más sobre lo que realmente implica esta frase.

Ethel Pozo reveló en uno de sus videos que su esposo, Julián Alexander, debe ejercer una considerable paciencia debido a un curioso motivo. La conductora confesó: "Mi esposito tiene que tener mucha paciencia porque me gusta que me tome miles de fotos" . Esta declaración ha generado interés entre sus seguidores, quienes han comentado sobre la dinámica de la pareja.

Ethel Pozo, conductora de 'América Hoy', compartió recientemente las dificultades que ha enfrentado en su rol. En una entrevista con un medio local, la figura pública confesó que desde el inicio de su carrera en el programa no se sintió a gusto al opinar sobre la vida de los personajes de Chollywood. Esta revelación pone de manifiesto los retos que ha tenido que superar en su trayectoria televisiva.

"Arranqué en la conducción en 2017 y lo más difícil, sin duda alguna, ha sido el programa en vivo, América Hoy, porque dentro de los temas psicológicos o de coyuntura de espectáculos se me exige dar un punto de vista, representar a alguna persona que está viendo el programa", empezó diciendo.

"A mí no me gusta hablar de la gente, de su vida privada, eso ha sido un reto para mí. Me llevo bien con las dos (Brunella y Janet). Tenemos un grupito muy especial y en él estamos comentando de todo, de lo que nos pasa como mujeres en el día a día, consejos. Hemos logrado tener una bonita amistad", dijo a Trome.