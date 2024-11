¡Se pronunció! Patricio Parodi rompe su silencio sobre Luciana Fuster y su nuevo saliente Juan Morelli

El popular Patricio Parodi ha decidido romper su silencio respecto al nuevo vínculo amoroso de Luciana Fuster con el compositor Juan Morelli, quien fue captado en un momento íntimo con la joven en los Latin Grammy. Las declaraciones del modelo han generado gran expectativa entre sus seguidores y la prensa.

Durante su regreso al programa 'Esto es guerra', Parodi fue abordado por los medios de comunicación, quienes no dudaron en preguntarle sobre la situación. La atención se centró en la reciente aparición de Fuster y Morelli, quienes fueron vistos tomados de la mano, lo que avivó los rumores sobre un posible romance entre ambos. Te contamos más detalles a continuación.

Luciana Fuster captó la atención mediática recientemente al asistir a los Latin Grammy acompañada de su nuevo galán. La pareja se mostró muy unida durante el evento, caminando de la mano y disfrutando de la velada, lo que sugiere que la joven ha dejado atrás su relación con Patricio Parodi.

La situación ha generado gran interés, especialmente porque la pareja intercambiaba mensajes de "me encanta" en redes sociales apenas un mes después de su separación. Esto ha suscitado diversas preguntas sobre si la distancia o el músico fueron factores determinantes en la ruptura entre 'Lu' y 'Pato'. En relación a este tema, el guerrero decidió hablar, aunque evitó profundizar en su perspectiva personal. Sin embargo, dejó en claro sus buenos deseos para todos, incluyendo a la ex Miss Grand International.

"Yo no me meto nunca en vida de terceros (...) Todo muy bien con todo el mundo (¿Buenos deseos para ella?) Para todo el mundo, no quiero generar nada (...) Yo siempre buena vibra, amor y paz para todo el mundo", dijo a 'Más Espectáculos'.