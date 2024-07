Ethel Pozo revela estar delicada de salud: "Ninguna medicina va a poder curarme"

La co conductora del programa matutino "América Hoy", Ethel Pozo ha preocupado a sus seguidores luego de que en el último programa se dejará ver con un semblante decaído pues apareció sentada en el set y afirmó no encontrarse muy bien pese a ello tenía que cumplir con su trabajo por respeto a los televidentes.

Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel contó con lujo de detalles el motivo del porqué se ha sentido mal estos últimos días pues a pesar de recibir medicina considera que no es suficiente.

Ethel Pozo preocupa con su salud

La actriz y conductora de televisión Ethel Pozo decidió usar sus redes sociales para contarle a sus seguidores el motivo del por qué se ha venido sintiendo mal estos últimos días.

"Esta semana he estado desconectada de mis redes, les cuento, caí enferma. Una infección me tumbó y felizmente el martes fue feriado porque literalmente el dolor era tan fuerte que no me podía pararme de la cama", dijo inicialmente la conductora.

Incluso recalcó que ya se encuentra con un tratamiento médico para poder recuperarse sin embargo descubrió el verdadero motivo de todos sus males.

Ethel Pozo anuncia estar delicada de salud

"El miércoles estuve fatal Y bueno ya estoy con mis antibióticos y con todos mis análisis al 100% pero hacia el jueves me di cuenta que lo que me está faltando y enfermando es el estar ya tres semanas lejos de mis hijas", aclaró Ethel bastante conmovida por no tener a sus engreídas cerca.

La hija de Gisela Valcárcel aseguró que este distanciamiento ha provocado que sus defensas disminuyan y esté expuesta a todo tipo de enfermedades que evidentemente la han tumbado a la cama sin posibilidad de poder hacer algo al respecto.

"Las defensas se me han bajado y realmente ya no puedo esperar hasta verlas y poder abrazarlas. Siento que ninguna medicina va a poder curarme pronto si es que no veo a mis bebés", aseguró la popular "Fariselita".

No se sabe exactamente dónde se encuentran las hijas Ethel Pozo pero es evidente que la distancia es un factor que al parecer no puede soportar la conductora de TV ya que toda la vida ha estado unida a sus dos hijas.

Pese a que las extraña Pozo se ha dedicado a continuar con sus actividades diarias esperando recuperarse poco a poco y serán sus hijas quien la terminen de sanar ya que son parte fundamental de su vida que le permite seguir saliendo adelante.

Ethel Pozo en contra de 'Sube a mi nube'

Hace unos días se estrenó el tráiler de la película 'Sube a mi nube' con un elenco de talentosos actores peruanos, esta cinta contará extractos de lo que fue la fiebre de 'Nubeluz' por los años 90.

Sin embargo, lo que ha generado polémica de esta esperada película es que se toca episodios de la vida de la fallecida Mónica San María, la recordada Dalina quien falleció el 13 de marzo de 1994, a los 21 años.

"La película, inspirada en hechos reales, cuenta la historia detrás del éxito de un programa de televisión en el Perú que cautivó a niños y adolescentes a inicios de los años 90´s, y en donde se exploran los aspectos más importantes de la vida de su principal animadora: el éxito, la fama, el amor y la soledad", indica la nota de prensa de La Soga Producciones.





Pero quien no está de acuerdo con hablar sobre la vida personal de Mónica es Ethel Pozo y es que considera que se revive este trágico momento de su fallecimiento el cual puede afectar nuevamente a su familia que hasta el día de hoy la recuerda con mucha nostalgia.

"No se debería haber hecho esta película por el respeto y la vida de quien fue Mónica Santa María, no era necesario hacer esta película", dijo en un primero momento la conductora bastante mortificada por lo que se contará en la cinta.

Ethel Pozo viene recuperándose de su delicado estado de salud a pesar de ello cumple en presentarse en el programa de 'América Hoy' mañana tras mañana alegrando a sus fueles televidentes.