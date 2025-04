¿Farfán volverá a ser papá? Xiomy Kanashiro revela que le gustaría tener un hijo: "Estamos felices"

La modelo Xiomy Kanashiro sorprendió a los televidentes al hablar por primera vez sobre su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán. En entrevista con el programa 'Al Sexto Día', la influencer se mostró sonriente y aseguró estar pasando por un gran momento personal.

Aunque evitó dar demasiados detalles, Kanashiro confirmó que está muy feliz al lado de Farfán. Dijo que ambos están enfocados en sus proyectos personales, pero que la relación marcha bien. Incluso reveló el apodo cariñoso que le tiene a Jefferson, señal de la complicidad que comparten como pareja.

"No soy mucho de hablar de mi vida privada, pero estoy muy contenta y feliz. Mi 'Morchi' (apodo que le puse a Jefferson Farfán), súper bien. Yo en mis cosas, trabajando bastante, los dos", declaró en un inicio.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Xiomy mostró un anillo que, según contó, fue un regalo especial de Farfán. La prenda la acompaña siempre y tiene un gran valor sentimental para ella, aunque aclaró que no se trata de un anillo de compromiso.

Sobre una posible boda, la modelo fue clara al decir que es un tema que aún no está en los planes. Prefiere vivir el presente y disfrutar esta etapa de enamorados. Aseguró que están avanzando con calma y que si llega ese momento, lo decidirán juntos en su debido tiempo.

"Recién estamos empezando, paso a paso. Es algo muy, muy a futuro . Estamos como que yendo pasito a pasito. Estamos en la etapa de enamorados, felices y contentos. No sé si me gustaría dar el siguiente paso. Por ahora, estamos bien como estamos. Eso se verá más adelante", indicó.

Finalmente, Kanashiro no descartó la idea de convertirse en madre. Dijo que le gustaría tener uno o dos hijos más adelante, pero aclaró que no ha hablado de eso con Farfán. Para ella, ese es un tema muy íntimo que prefiere mantener en privado por el momento.

"Yo creo que sí, más adelante me gustaría tener uno o dos. No he conversado de eso con Jefferson Farfán. Eso queda para mí, es un tema muy privado", sentenció.