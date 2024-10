Federico Salazar lanza impactante revelación sobre su futuro en la TV: "Creo que me van a sacar"

El reconocido periodista, Federico Salazar, quien se mantiene alejado del mundo de la farándula peruana, ha dejado sorprendida a Juliana Oxenford durante una reciente entrevista. Y es que, el conductor de América Televisión llamó la atención al hablar sobre su posible salida de la pantalla chica.

En ese sentido, se animó a detallar algunos aspectos importantes de su trayectoria en la televisión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La exconductora de televisión Juliana Oxenford lanzó su nuevo programa en YouTube llamado 'JOT', en el que entrevistará a diversas personalidades. Para su primer episodio, eligió a Federico Salazar como invitado. Sin embargo, pocos esperaban que la figura de América Televisión hablara con tanta franqueza sobre la posibilidad de poner fin a su carrera en el exitoso noticiero.

"¿El periodismo se puede dejar?", preguntó en un inicio la hija de Marcelo Oxenford luego de saber que Federico Salazar soñaba con llegar a un cargo de poder en la política tras finalizar su trabajo como periodista.

Ante ello, Federico Salazar reveló que, como periodista, no tendría la oportunidad de elegir cuándo saldría de la televisión. "Yo creo que antes de voluntariamente, me van a botar. Por lo menos en los periodistas no tenemos la oportunidad de escoger en qué momento nos podemos ir", sostuvo dejando sorprendida a Juliana Oxenford.

De igual forma, Federico Salazar se animó a revelar detalles sobre su paso por la prensa peruana. No obstante, enfatizó que lo han sacado de todos lados, por lo cual no le sorprendería si algo así volviera a pasar.

Luego, el conductor de noticias de América Televisión se refirió sobre el éxito y la estabilidad que logró en el canal de Pachacamac, donde lleva 30 años trabajando.

"La verdad que no sé muy bien (a qué se deba)... no me atribuyo el rating porque eso tiene que ver con la producción de un programa y he tenido la suerte de trabaja con muy buenos equipos de producción", aseguró Federico Salazar durante la entrevista.