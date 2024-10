¡Increíble! Greissy Ortega revela dónde se está quedando tras ser desalojada por no pagar alquiler

Greissy Ortega está envuelta en un nuevo escándalo, ya que fue desalojada del cuarto donde vivía con sus hijos por no pagar el alquiler. Sin embargo, Magaly reveló que la influencer ya tiene un nuevo hogar, aunque se desconoce hasta cuándo podrá quedarse allí.

¿Dónde se está quedando Greissy Ortega?

Después de pasar una noche en un hostal de Lince, la hermana de Milena Zárate acudió a la comisaría del sector para denunciar al dueño de la casa, asegurando que entre sus pertenencias que se quedaron en el cuarto hay 10,000 soles.

Tras realizar la contestación de que Greissy no puede ingresar al domicilio para sacar sus cosas, ella, junto a su novio y sus hijos, se fue a caminar sin rumbo, pero a los pocos minutos un auto los recogió para llevarlos a la casa de los padres de Randol en Chorrillos.

Horas más tarde, la colombiana publicó una selfie con sus hijos y agregó un llamativo texto: "Mientras que otros hablan, somos felices en familia. #casademissuegros" .

En esa misma línea, Randol Pastor le mostró su apoyo mediante una historia en Instagram: "Siempre tendrás mi apoyo, no necesito demostrarle a nadie más las cosas que hago por ti y tus hijitos. Con verlos felices, con eso me siento satisfecho", escribió.

Desde Estados Unidos, Ítalo Villaseca ha hablado por primera vez sobre la situación de su exesposa Greissy Ortega y sus hijos, quienes fueron desalojados de una habitación en Lince por falta de pago. En una entrevista exclusiva con "Magaly TV La Firme", Villaseca expresó su opinión sobre lo que está pasando y no se guardó nada.

La reacción de Ítalo Villaseca. En esta polémica, Ítalo Villaseca fue claro sobre su postura sobre el desalojo y también sobre la actual pareja de Greissy, Randol Pastor.

"Que se aleje de él (Randol Pastor) y le dé otra vida a mis hijos. Yo no voy a mantenerlo a él. Yo voy a mantener a mis hijos, pero no lo voy a mantener a él", expresó con firmeza. Villaseca enfatizó que su responsabilidad como padre son sus hijos y no la pareja de Greissy.