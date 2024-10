¡Tenso! Valeria Piazza incómoda tras ser consultada sobre la polémica entre Jesús Alzamora y María Paz

La modelo peruana Valeria Piazza pasó por un momento incómodo durante su participación en el programa 'América Hoy', cuando se discutió la reciente controversia que involucra a Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil. La pareja se vio envuelta en un escándalo después de que el expresentador fuera visto besándose con otra mujer en una discoteca en Colombia.

Y es que Valeria Piazza evitó dar declaraciones sobre lo sucedido con su amiga. Sin embargo, se vio forzada por las conductoras del programa magazine. Te contamos todos los detalles aquí.

Valeria Piazza incómoda en América Hoy

Como amiga cercana de María Paz, Valeria Piazza mostró su incomodidad al mencionar la polémica con Jesús Alzamora tras ser captado besando a otra mujer. Cuando Janet Barboza, una de las conductoras, empezó a hablar sobre el escándalo en plena transmisión, la exreina de belleza intentó retirarse para evitar ser grabada. Visiblemente incómoda, comentó: "Deja que hable sola".

Sin embargo, la reacción de Valeria Piazza no pasó desapercibida por Janet Barboza, quien le recalcó la importancia de ser profesional para hablar de cualquier tema, pese a que sea de su entorno cercano.

"Vale, uno hay que ser profesional y hay que apechugar. Yo sé que es tu amiga, pero tenemos que dar la cara. Regresa acá", expresó con firmeza Janet Barboza durante la emisión del programa magazine.

Después de que se presentara un informe sobre la supuesta crisis matrimonial de la pareja, Valeria Piazza optó por no hacer comentarios. No obstante, mencionó un podcast en el que María Paz Gonzáles-Vigil había señalado que su matrimonio no era tan perfecto como muchos creían.

"Hay un podcast donde María Paz dice que todo el mundo creía que su matrimonio era perfecto, pero que ellos estaban muy lejos de serlo. Cuando ella se refería a eso era por todo lo que estaba pasando (la infidelidad de Jesús)", recordó Valeria, resaltando la complejidad de la situación.

El ampay de Jesús Alzamora

El 16 de septiembre, el programa 'Magaly TV La Firme' difundió un ampay en el que aparecía el conductor y youtuber Jesús Alzamora. En las imágenes, se le veía besándose con una joven rubia en una discoteca de Medellín en agosto de 2023, a pesar de estar casado con María Paz Gonzales-Vigil.

De acuerdo con el informe, el video fue grabado en la discoteca Perro Negro, donde Alzamora fue visto bailando reguetón con la joven, quien se aferró a su cuello antes de que ambos se besaran con pasión. Los registros migratorios confirmaron que la exfigura de Latina TV estuvo en Colombia del 17 al 20 de agosto, coincidiendo con la fecha de las imágenes.