Flavia Laos es captada en una vergonzosa situación tras salir de juerga: "¿Y ese charco? No pudo más"

Flavia Laos volvió a protagonizar un bochornoso incidente luego de salir de una conocida discoteca de salsa. La rubia fue captada orinando en la calle, ya que, al parecer, no pudo contener las ganas, mientras su acompañante y el chofer la cubrían para que nadie la viera.

Flavia Laos pasa un bochornoso momento en la calle

La influencer salió de fiesta el fin de semana acompañada de un misterioso galán. Desde que llegó a la discoteca, empezó a beber y bailar junto a su acompañante. También llamó la atención que, en determinado momento de la noche, se juntó con Shirley Arica y bailaron muy pegadas, como grandes amigas.

Horas más tarde, se observó un despliegue de seguridad en las puertas traseras de la discoteca para que Flavia pudiera salir tranquila junto a su amigo. Una vez emprendieron el rumbo a casa, fueron intervenidos por la policía, pero los dejaron ir de inmediato, ya que contaban con un chofer privado.

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió unos metros más adelante, cuando la camioneta se detuvo a un costado de la pista y Flavia bajó, mientras el chofer la cubría con la puerta. Pasados unos minutos, el auto volvió a avanzar, pero quedó un charco donde la influencer había estado parada.

"Que palta, ¿y ese charco que la forma en la pista en plena madrugada?, le ganó, no pudo más", narró la voz en off de reportaje.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Flavia se ve envuelta en este tipo de escándalos, ya que, hace varios años, cuando fue de fiesta a una discoteca del sur, también fue captada en plena Panamericana Sur. En esa ocasión, decidió bromear con lo sucedido y dijo que llevaría pañales en la guantera.

Flavia Laos es captada ebria

En el programa 'Todo se Filtra' se difundieron imágenes de Flavia Laos durante la fiesta organizada por la streamer Zully. La modelo llegó con un grupo de amigos luciendo un look llamativo y, aunque atendió brevemente a la prensa, evitó entrar en detalle sobre los temas que le consultaban.

A lo largo de la noche, la ex "quinceañera" fue vista disfrutando, bailando y compartiendo copas con sus amistades. Sin embargo, las cámaras del programa la captaron en un momento complicado: cerca del baño del local y aparentemente en estado de ebriedad, pues necesitó apoyo de sus acompañantes para caminar.

Es así que, Flavia Laos volvió a estar en el ojo público tras ser captada en un momento bochornoso. No es la primera vez que enfrenta episodios similares, lo que reaviva la polémica en torno a su vida nocturna y comportamiento.