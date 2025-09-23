¡No aguantó más! Gustavo Salcedo toma radical decisión tras ver el apoyo que recibe Maju Mantilla

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla se vieron envueltos en polémica debido a su sorpresiva separación hace algunas semanas. Tras la renuncia de Maju al programa Arriba mi gente, parece que su esposo ha tomado la decisión de alejarse completamente de ella en todos los aspectos, y para ello ejecutó una importante medida.

Gustavo Salcedo rompe lazos con Maju Mantilla

El creador de contenidos Ric La Torre dio cuenta de una peculiar acción que Gustavo tomó para, al parecer, distanciarse aún más de la madre de sus hijos. El empresario dejó de seguir a su esposa en Instagram , mientras que ella no ha hecho lo mismo y aún lo mantiene entre sus contactos.

Sin embargo, Maju no se ha quedado callada en medio de la polémica y utilizó sus historias de Instagram para pronunciarse respecto a los últimos acontecimientos que han marcado su vida personal, sentimental y laboral.

"Quiero decirles que estoy leyendo sus mensajes. Gracias por sus muestras de cariño, los aprecio mucho", escribió la exconductora de televisión, en claro agradecimiento a sus seguidores.

Recordemos que hace unos días, Maju Mantilla renunció en vivo al programa Arriba mi gente, en medio de las acusaciones de infidelidad que Gustavo hizo en su contra. Su esposo dejó entrever que la conductora habría tenido una relación extramatrimonial con su productor, Christian Rodríguez.

Gustavo pone el parche tras renuncia de Maju

Gustavo Salcedo reapareció ante las cámaras de "Amor y Fuego" poco después de que se confirmara la salida de Maju Mantilla del programa de Latina. En sus primeras declaraciones, el deportista desmintió cualquier intención de exponer a su esposa o de confirmar un supuesto engaño.

"No, en lo absoluto (quise evidenciarla). Yo ya hablé, les he dicho que no voy a dar ninguna opinión al respecto. Les pido respeto a mi familia", expresó con firmeza, marcando distancia de los rumores que circulan en distintos medios de comunicación.

Además, Salcedo también lamentó el hostigamiento que, según él, ha sufrido su entorno familiar desde que comenzaron las especulaciones. "Hay un montón de invenciones en la prensa, yo no he dicho absolutamente nada y la verdad que no quiero que nos sigan molestando", añadió.

Es así que, la historia entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúa dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Mientras ella se muestra agradecida con sus seguidores, él marca distancia en redes sociales, dejando en evidencia la compleja situación que atraviesa su matrimonio.