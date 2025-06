¡Fría de frías! Onelia Molina lanzó tortazo a Alejandra Baigorria y ella sorprendió con su reacción (VIDEO)

No hubo risas ni bromas. Un momento bastante incómodo se vivió en "Esto es Guerra", cuando Onelia Molina, integrante de la Nueva Generación, le lanzó un tortazo directo al rostro a Alejandra Baigorria. El hecho ocurrió durante una dinámica de competencia, pero lo que sorprendió fue la frialdad de ambas al momento del castigo.

Tortazo frío de fríos de Onelia Molina a Alejandra Baigorria

Todo ocurrió durante un juego de preguntas y respuestas en "Esto es Guerra". El equipo de Onelia Molina resultó ganador y como parte del reto, ella tenía que ejecutar el castigo: un tortazo en la cara a una competidora del equipo contrario. La elegida fue Alejandra Baigorria.

La tensión en el reality escaló rápidamente durante el tercer día de competencia. Lo que parecía simple juego terminó en un momento de tensión pura.

El tortazo fue directo y sin decir palabra. Onelia se acercó a Alejandra lentamente, la miró un instante y sin decir nada, le estampó la torta en la cara. Alejandra, esposa de Said Palao, no reaccionó con enojo, pero su rostro serio lo dijo todo. Baigorria se mantuvo de pie, seria, sin decir nada.

@ameg_pe 13.06.25 | Las frías reacciones de Onelia Molina y Alejandra Baigorria en EEG. Fuente: Esto es Guerra ♬ original sound - rizitop🇵🇪

La cámara captó cada detalle. No hubo carcajadas ni comentarios divertidos. Onelia se dio media vuelta sin mirar atrás y Alejandra se alejó en silencio.

¿Fue solo un reto o hay algo más?

Desde los primeros avances del programa, los seguidores ya habían notado cierta tensión entre ambas. Onelia y Alejandra son competidoras fuertes, con personalidad firme, y su presencia en el mismo set no pasa desapercibida.

La manera en la que Onelia ejecutó el tortazo, sumado a la frialdad de Alejandra, levantó rumores de una posible rivalidad no resuelta. Pues lo que parecía una simple dinámica terminó siendo un momento de alta tensión. ¿Ese tortazo fue personal o ya ninguna quiere saber de la otra?

Alejandra se mantuvo profesional, pero no se le vio cómoda. Pese a la situación, Alejandra mantuvo la calma. No respondió, no se quejó, y simplemente dejó que la escena pasara. Sin embargo, su incomodidad fue evidente para todos. Cabe resaltar que, Alejandra evitó cualquier tipo de confrontación, pero la incomodidad fue evidente.

El juego terminó, pero la tensión quedó en el aire. El momento entre Onelia Molina y Alejandra Baigorria dejó mucho en qué pensar. ¿Fue solo parte del show, sigue la enemistad detrás o las dos no quieren saber nada la una de la otra? En "Esto es Guerra", nada pasa desapercibido, y el público ya está esperando el próximo encuentro entre estas dos guerreras.