¿Ganaremos? Reinaldo Dos Santos lanza tremenda predicción sobre el partido de Perú contra Chile

La Copa América 2024 está a punto de comenzar, y este 21 de junio se celebrará el esperado 'Clásico del Pacífico' entre Perú y Chile, dos equipos que se enfrentarán en busca de la victoria. Antes de este partido, Reinaldo Dos Santos compartió su pronóstico con María Pía Copello dejando sorprendidos a todos los televidentes.

El momento no pasó desapercibido por los internautas en redes sociales, pues muchos se encuentran ansiosos por este partido. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Reinaldo Dos Santos deja en shock con predicción de partido de Perú

El profeta de América, Reinaldo Dos Santos, fue invitado al programa 'Mande quien mande' este 20 de junio. Ante ello, habló sobre los resultados de Perú en la Copa América. En el contexto del inicio del torneo y el debut de la selección peruana contra Chile, el vidente brasileño respondió con total sinceridad, afirmando que una selección saldrá victoriosa, dejando sorprendida a la conductora María Pía Copello.

"Perú gana obviamente...", expresó muy seguro para las cámaras de América TV. "¿En serio? No juegues con mis sentimientos", refutó Pía con cierta duda, mientras los otros panelistas también hacían más preguntas. "No me pidas tanto papá, 1 a 0 es goleada, punto, es un partido duro. 1 a 0 es goleada", añadió el 'Profeta de América'.

Por otro lado, el vidente no pudo evitar la risa debido a una predicción que lanzó otro 'profeta' llamado Mhoni Vidente, quien dijo que Perú será el campeón de la Copa América. "Lo que está diciendo es una payasada o es parte de desconocimiento de fútbol o es un fake news. Vamos a ser sinceros, Brasil no tiene la posibilidad de ganar y Perú...", añadió.

"Perú va a participar en la Copa América y está iniciando un trabajo, le va ir bien, pero no es que gane la Copa América, Brasil no va a ganar, es probable que gane Argentina o Colombia", acotó, para luego reafirmar que Perú sí vencerá a Chile en un partido "difícil", donde habrá anotaciones en el segundo tiempo.

La mayor debilidad de Ricardo Gareca

Pedro Gallese, portero de la selección peruana, junto con otros jugadores, tratará de aprovechar los conocimientos adquiridos bajo la dirección de Gareca durante los siete años que estuvo al mando de la 'Blanquirroja'. Gallese incluso compartió algunos detalles sobre el estilo de juego y las alineaciones preferidas por el entrenador argentino.

"Ellos pueden tener una ventaja porque Ricardo nos conoce a nosotros, pero nosotros también sabemos como piensa él, sabemos como para sus equipos y creemos que será un partido muy parejo. Me imagino un encuentro bastante cerrado, se que a Ricardo le gusta el 4-4-2, siempre arranca de atrás para adelante. Tenemos que ser muy pacientes y trabajar el partido", declaró Gallese para América TV.

En ese sentido, el reportero de América TV trató de animar a nuestro portero asegurándole que, si usa uniforme verde, Perú saldrá al campo con el marcador prácticamente a favor: "Estoy seguro que si te pones verde, el profe' Gareca entra a la cancha perdiendo 1-0″, señaló, desatando las risas del arquero, quien solo atinó a comentar: "Sí, son cábalas de Ricardo...".