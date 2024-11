Gian Marco se quiebra hasta las lágrimas por su estado de salud: "Tendré que parar hasta el otro año"

El cantante Gian Marco fue internado hace una semana en medio de sus presentaciones 'Mi vida en sol mayor'. Por medio de sus redes sociales, publicó un video contando su situación actual de su salud y anunciar la pausa de su trabajo en la música hasta el próximo año.

Gian Marco contó que se habrían preparado por dos años para este espectáculo, donde tenían mucha ilusión y solo pudieron tener una semana de función. Así mismo informó que lo han pospuesto del 24 abril hasta el 12 de mayo de 2025 y para los fans que compraron sus entradas, podrán ingresar para el próximo o si desean, pedir la devolución de su dinero.

"Llevo una semana internado. Primero agradecerles por todas sus muestras de cariño en los comentarios en redes sociales. También amigos queridos que me han llamado, me han escrito, gracias por su preocupación. Voy a tener que para hasta el próximo año por mi tratamiento, voy a posponer la temporada de 'Mi vida en sol mayor'" , expresó.

También comentó que regresará a su hogar en Miami para estar con su familia y los doctores que lo van a tratar allá. Agrega que tendrá que usar bastón con mucho cuidado por un buen tiempo y no puede trabajar así al 100% en el escenario para sus seguidores.

"He intentado entender la frustración, porque es frustrante. Sobre todo cuando amas con tanta pasión lo que haces. No puedo evitar no ponerme triste porque amo con toda mi ilusión esta carrera, la quiero muchísimo, la respeto muchísimo, intento hacer siempre lo mejor, pero también soy consciente que a veces me olvido de mí", dijo.