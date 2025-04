Giannina Luján se burla de las lágrimas de Tilsa tras el divorcio con Jackson Mora: "Todo da vueltas"

La modelo Giannina Luján no dudó en burlarse de la reciente separación entre Tilsa Lozano y Jackson Mora. En una entrevista, Luján dejó entrever que la ruptura era predecible y que nunca vio futuro en ese matrimonio. Su actitud ha causado revuelo por la dureza de sus palabras.

Lejos de mostrarse solidaria, Luján aseguró que Tilsa está actuando como víctima tras llorar en televisión al confirmar su divorcio. Además, recordó que en su momento la ex Vengadora tampoco mostró empatía con otras familias, haciendo referencia directa a Blanca Rodríguez, esposa de Juan Manuel 'Loco' Vargas.

"D esde un inicio dije que no le veía un buen final a ese matrimonio (de Tilsa con Jackson). Lo comenté desde el principio, eso (separación) se veía venir y así fue" , dijo en diálogo con Trome.

Giannina trajo a colación el polémico romance clandestino que Tilsa mantuvo con el exfutbolista cuando él aún estaba casado. Según Luján, la modelo se burlaba públicamente de Blanca y sus hijos, usando indirectas y declaraciones en televisión para alimentar el escándalo, sin pensar en el daño que provocaba.

"Ella no puede pedir privacidad porque ella tampoco mostró respeto, en su momento, por los hijos de Blanca (Rodríguez). Todo da vueltas, las cosas vuelven, lo bueno o malo que uno haga. Ella (Tilsa) no fue empática ni tuvo piedad con los hijos ni con la esposa" , aclaró.

La modelo también criticó que Tilsa intentara limpiar su imagen vendiendo su historia personal en programas de televisión. Afirmó que su estrategia no funcionó, ya que muchas personas no le creyeron su versión y la siguen considerando como "la otra" en la historia con el 'Loco' Vargas.

"Ella vendió su privacidad e intimidad por dinero. Intentando limpiar su imagen de 'la otra', pero eso no funcionó y poca gente le creyó", sentenció.

Recordemos que hace unos días, Tilsa Lozano se mostró indignada en televisión al denunciar que su hija de nueve años se enteró de su divorcio por medio de un reportero del programa "Magaly TV, la firme". Según Tilsa, los reporteros llegaron hasta la playa y acosaron a sus hijos mientras grababan el momento.

"Yo he tenido reporteros en la playa, atormentando a mis hijos, y mi hija de nueve años se enteró de mi separación por un reportero. Los tengo grabados. Eso no se hace, señora, no se cruzan límites", dijo muy ofuscada y al borde del llanto.